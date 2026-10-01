TPHCM: Đường ngập sâu, nước lâu rút, bao giờ mới về được nhà?

TPO - Đến 21h hôm nay (1/10), dù mưa đã ngớt nhưng một số tuyến đường ở TP.HCM vẫn bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng...
TPO - Tối 1/10, đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, TPHCM) ngập sâu, ô tô chạy qua tạo sóng lớn, xô ngã xe máy. Nhiều tài xế phải bỏ xe bên đường, đi bộ lội nước hàng trăm mét để giao hàng.
TPO - Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến cổng chào bằng thép cao 5m, rộng 20m đổ sập chắn ngang đường Huỳnh Văn Lũy (TPHCM) vào tối 1/10.
TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, sau những khó khăn, chệch choạc ban đầu, việc tổ chức suất ăn bán trú tại Hà Nội đang từng bước ổn định hơn nhờ sự vào cuộc của thành phố, xã, phường, nhà trường và phụ huynh.
TPO - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM yêu cầu trong năm 2026 phải hoàn thành dứt điểm tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, trong đó có Dự án giải quyết ngập do triều và Dự án đoạn tuyến Phạm Văn Đồng - nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.
TPO - Mưa kèm dông chiều 1/10 khiến giao thông nhiều khu vực TP HCM rối loạn, một số điểm ngập sâu, xe cộ nối dài trong giờ tan tầm.
TPO - Ông Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.
TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 – 8/10.
TPO - Rác liên tục tấp vào các bãi biển du lịch dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) những ngày qua. Nhiều loại rác lớn như cây cối, ngư lưới cụ… khiến việc dọn dẹp thêm khó khăn.
TPO - Công an TP. Huế vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.
TPO - Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, xét nghỉ chế độ 178.
TPO - Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM chiều 1/10, đúng giờ tan tầm và tan trường, khiến nhiều người tấp lề mặc áo mưa, giao thông di chuyển chậm.
TPO - Cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ bật gốc, đổ ập xuống khu nhà tạm trên đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, TPHCM, làm sập một phần tường gạch và mái tôn. Thời điểm xảy ra sự cố, một người đàn ông đang nằm võng bên trong căn phòng...
TPO - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen các khu vực không hợp tác về thuế. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với châu Âu về vấn đề này.
TPO - Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.