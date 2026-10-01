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Xã hội

TPHCM: Đường ngập sâu, nước lâu rút, bao giờ mới về được nhà?

Khoa Nam

TPO - Đến 21h hôm nay (1/10), dù mưa đã ngớt nhưng một số tuyến đường ở TP.HCM vẫn bị ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng...

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Trận mưa lớn khiến tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Sài Gòn bị ngập nặng. Ảnh: Khoa Nam
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Đường ngập sâu, nước lâu rút khiến hàng loạt phương tiện chết máy trên đường. Ảnh: Khoa Nam
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Các phương tiện cố gắng tránh né đoạn ngập sâu khiến giao thông khá hỗn loạn. Ảnh: Khoa Nam
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Ghi nhận đến hơn 20h30 cùng ngày, tình trạng kẹt xe ở cả 2 hướng vẫn kéo dài từ chân cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh. Ảnh: Khoa Nam
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Mặt đường ken đặc các phương tiện đang nhích từng chút một. Ảnh: Khoa Nam
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Hướng từ cầu Sài Gòn về nút giao Hàng Xanh ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện gần như "chôn chân". Ảnh: Khoa Nam
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Nhiều người gọi điện thoại về nhà báo cho người thân vì không biết đến khi nào mới thoát khỏi điểm kẹt. Ảnh: Khoa Nam
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Hướng cầu Sài Gòn và dưới gầm cầu Hữu Cảnh các phương tiện gần như "đứng im". Ảnh: Khoa Nam
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Đường ngập, kẹt xe, anh P.T (ngụ phường Long Bình) dựng xe bên đường chờ nước rút để về nhà. Ảnh: Khoa Nam
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Bản đồ giao thông trên Google Maps đỏ rực, cho thấy nhiều tuyến đường quanh khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn ùn tắc sau mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tiến

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#Ngập lụt thành phố #hàng xanh #cầu Sài Gòn #kẹt xe

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