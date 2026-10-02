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Cháy chung cư ở Hà Nội lúc rạng sáng

Thanh Hà

TPO - Vụ cháy xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10, tòa E2, chung cư Ecohome 1 (Hà Nội) vào rạng sáng 2/10. Nhiều cư dân hốt hoảng rời căn hộ, di chuyển xuống sân.

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Khói bốc ra nghi ngút tại khu vực tầng 10 chung cư.

Khoảng 5h25 ngày 2/10, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực buồng kỹ thuật ở hành lang tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, chuông báo động vang lên. Loa của chung cư cũng phát thông báo, nhiều cư dân nhanh chóng rời căn hộ và di chuyển xuống khu vực an toàn.

Anh N.T.T., cư dân sống tại tầng 11 cho biết khi gia đình đang ngủ thì nghe thông báo có cháy. Anh cùng vợ và hai con nhỏ lập tức rời căn hộ, sử dụng thang thoát hiểm để xuống dưới.

Theo người dân, trong quá trình di chuyển, hành lang xuất hiện khói nhẹ và mùi khét, gây khó thở.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng một số cư dân nhanh chóng tham gia dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 6h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

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#Cháy chung cư Ecohome 1 #Hỏa hoạn Hà Nội #Cứu hộ cứu nạn #Cảnh sát PCCC #An toàn cháy nổ

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