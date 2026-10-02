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Bao giờ bệnh nhân ung thư hết rồng rắn đến 23 giờ đêm để... chụp chiếu?

Lê Nguyễn

TPO - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phải vận hành hệ thống xạ trị từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu điều trị, trong khi máy PET/CT gặp khó vì thiếu thuốc phóng xạ. Ngành y tế thành phố đã đăng ký 5 dự án đầu tư công, tổng vốn dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bệnh viện triển khai ngay giải pháp giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Trước nhu cầu xạ trị tăng trong những ngày qua, đại diện Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết đã tổ chức điều trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ sáng sớm đến đêm, trong đó ưu tiên những trường hợp cần xạ trị cấp cứu hoặc cần điều trị sớm.

Lãnh đạo bệnh viện yêu cầu các khoa phòng áp dụng phác đồ xạ trị giảm phân liều cho trường hợp có chỉ định phù hợp, nhằm rút ngắn liệu trình. Giải pháp này được lựa chọn theo tình trạng bệnh và yêu cầu chuyên môn, không áp dụng đồng loạt chỉ để giảm tải.

Tuy nhiên, theo bệnh viện này, một khó khăn khác là nguồn thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ chụp PET/CT còn hạn chế. "Trong thời gian thiếu thuốc, bệnh viện tư vấn cho người bệnh, lựa chọn CT, MRI, xạ hình xương hoặc phương tiện khác theo chỉ định chuyên môn"- đại diện bệnh viện cho hay.

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Bệnh viện Ung bướu TPHCM được mở rộng cơ sở 2 nhưng vẫn chưa giải quyết được hết tình trạng quá tải

Phần CT của hệ thống PET/CT vẫn được khai thác để chẩn đoán hình ảnh, theo dõi đáp ứng điều trị và lập kế hoạch xạ trị. Theo yêu cầu của Sở Y tế, bệnh viện phải chủ động giảm thời gian chờ, hạn chế gián đoạn kế hoạch điều trị trong khi các dự án đầu tư chưa hoàn thành.

Hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư cho ung bướu

Ngày 2/10, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, ngành y tế TPHCM đăng ký 5 dự án trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu, sử dụng ngân sách của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng.

Danh mục gồm khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, thiết bị y tế chuyên môn, hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng, Trung tâm xạ trị Proton cùng khu phụ trợ phục vụ người bệnh.

Dự án Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính có tổng mức đầu tư dự kiến 587 tỷ đồng. Cyclotron phục vụ sản xuất đồng vị phóng xạ, góp phần chủ động nguồn thuốc cho hai hệ thống PET/CT; máy gia tốc bổ sung năng lực xạ trị. Khi hoàn thành, hệ thống còn được kỳ vọng hỗ trợ cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở khác trong khu vực.

Theo Sở Y tế TPHCM, đến nay, dự án mua sắm thiết bị y tế chuyên môn đã được UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý I/2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư.

Các dự án còn lại đang được Sở Y tế phối hợp với ban quản lý dự án, Sở Tài chính và những đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2026–2027. Theo Sở Y tế, về lâu dài, thành phố định hướng mở rộng mạng lưới ung bướu, trong đó cơ sở Bà Rịa, dự kiến 700 giường, nằm trong danh mục đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư; cơ sở Bình Dương đã được đăng ký trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

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