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Cá chết hàng loạt trôi dạt hơn 1km bờ biển ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Cá chết hàng loạt, chủ yếu là cá mòi nhỏ, trôi dạt vào khoảng 1km bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Ngày 1/10, tại bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

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Cá chết nằm rải rác dọc bờ biển.

Cá chết nằm rải rác trên bãi cát, tập trung nhiều ở khu vực sát mép nước, kéo dài khoảng 1km dọc bờ biển. Phần lớn là cá mòi có kích thước nhỏ; một số đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi.

Sau khi phát hiện sự việc, một số người dân địa phương mang bao tải, thùng xốp ra bờ biển thu gom cá. Một số người đem cá chôn lấp nhằm hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ông Hoàng Minh Hòa (50 tuổi, trú thôn Phú Trạch, xã Đông Trạch) cho biết, sáng cùng ngày, khi ra bờ biển, ông thấy rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ.

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Cá chết nhiều gây nên tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường.

“Thấy cá chết nhiều nên tôi nhặt lại để chôn, tránh gây hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tôi không biết nguyên nhân cá chết là gì, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý”, ông Hòa nói.

Lãnh đạo UBND xã Đông Trạch cho biết, chính quyền địa phương đã nắm thông tin, giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết.

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#Quảng Trị #cá chết #cá chết hàng loạt #cá chết nổi dọc bờ biển #biển #môi trường

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