Nơi biên cương chữa lành: Khi hạnh phúc là hành trình trao đi và tìm lại chính mình

Biết buông bỏ những lo toan vụn vặt, biết trân quý từng khoảnh khắc bình yên và nhận ra rằng cống hiến chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn.

Phần 1: Chuyến xe rời phố về biên viễn - Khi “Hà Nội” vượt qua một danh từ địa lý để trở thành nhịp đập thương yêu

Hà Nội những ngày đầu tháng 7 đón chúng tôi bằng cái nắng oi nồng nung nấu mặt đường, cái nóng hầm hập như muốn vắt kiệt sức lực con người giữa dòng xe ngược xuôi chật chội. Nhưng có trải qua cái ngột ngạt của phố thị, mới hiểu vì sao những trái tim y đức lại khao khát một khoảng trời tự do để phụng sự đến thế. Từ Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam - “pháo đài” tri thức giữa lòng Thủ đô, chiếc xe tình nguyện mang biển số Hà Nội bắt đầu chuyển bánh. Xe không đơn thuần vận chuyển những kiện thuốc y tế, thiết bị chẩn đoán hay quà an sinh, mà chở theo hoài hoài và nhịp đập hối hả của những thầy thuốc trẻ mang trong mình khát vọng chữa lành.

Đoàn tình nguyện bắt đầu di chuyển từ Học viện 3/7/2026.

Hơn 8 năm gắn bó với mái trường Học viện, tôi đã đi qua biết bao mùa hè xanh, chứng kiến từng thế hệ sinh viên lớn lên qua những vất vả của từng chặng đường xa. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn chiếc xe rời khỏi ánh đèn phồn hoa, hướng thẳng về Bát Mọt - vùng biên viễn đặc biệt khó khăn phía Tây Thanh Hóa - lồng ngực tôi vẫn dội lên một nhịp rung chấn kỳ lạ. Bát Mọt đón chúng tôi bằng những cung đường núi ngoằn ngoèo bám chênh vênh vực thẳm, bằng cái nắng gắt cháy da và sự biệt lập vô tận với nhịp sống đô thành. Đã qua nhiều biến cố và những chiêm nghiệm cuộc đời, tôi hiểu hành trình này không phải chuyến dã ngoại từ thiện ngắn ngày để lấy thành tích hay ghi vài dòng nhật ký. Đây là sự tiếp nối thiêng liêng của một dòng chảy y đức thầm lặng - nơi sợi dây tình người thắt chặt khoảng cách giữa nơi phồn hoa nhất với những đồng bào đang kiên cường tựa lưng vào vách đá giữ từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Trong tâm thức người làm nghề y, tri thức mang từ giảng đường đến bản làng không bao giờ được đặt ở thế “ban phát” cao ngạo. Chúng tôi đến Bát Mọt bằng tâm thế cúi đầu lắng nghe: lắng nghe tiếng thở dài bất lực của cụ già trước cơn đau khớp mỗi khi gió lạnh tràn về, thấu cảm nỗi lòng của những người mẹ vùng cao luôn nhường miếng ăn lành lặn cho con mà quên mất bản thân kiệt sức.

Hà Nội trong chuyến đi hiện ra sang trọng và sâu lắng theo cách hoàn toàn khác: không phải ở những tòa tháp chọc trời hay sự hào hoa lấp lánh, mà Hà Nội là mạch nguồn tình yêu bắt đầu lăn bánh, len lỏi qua từng khe núi, dòng suối để đến với đồng bào xa xôi. Bát Mọt cho chúng tôi cơ hội “Check-in Hạnh phúc” trọn vẹn và chân thật nhất - nơi tấm vé "check-in" không nằm ở những bức ảnh định vị tọa độ trên mạng xã hội, mà được khắc ghi sâu thẳm trong tâm khảm. Để rồi từ chặng dừng chân biên viễn ấy, mỗi người chúng tôi đều khẽ thầm thì với chính mình: “Từ đây có một tôi khác” - một phiên bản biết mở lòng, biết dấn thân, biết trân trọng cuộc sống và yêu thương đồng bào bằng một trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Phần 2: 700 "mảnh đời" nơi dốc núi và những khoảng cách được lấp đầy bằng tình người

Khi sương mờ còn giăng mắc chênh vênh trên những đỉnh núi phía Tây Thanh Hóa, khoảng sân nhỏ điểm khám bệnh xã Bát Mọt đã chật kín người từ lúc bình minh chưa kịp rọi bóng. Báo cáo tổng kết ghi nhận con số hơn 700 người dân được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Nhưng trực tiếp đứng giữa cái nắng bốc lên hầm hập miền biên viễn, tôi hiểu rằng đằng sau con số 700 ấy là 700 số phận, 700 nỗi đau âm thầm và biết bao hoàn cảnh đang gồng mình đối diện với sự thiếu hụt y tế nơi vùng cao.

Công tác khám bệnh.

Ám ảnh và xúc động nhất trong tôi là hình ảnh những cụ già lưng còng chống gậy vầu, cẩn trọng bước từng bước qua con dốc gập ghềnh từ bản xa tìm về điểm khám. Trên đôi bàn tay run rẩy chai sạn của họ là tập hồ sơ bệnh án ố vàng, sờn góc, được bọc kỹ trong nhiều lớp túi nilon buộc chặt như tài sản gia bảo thiêng liêng. Với đồng bào nơi đây, bệnh tật dường như là "số phận" mà họ lẳng lặng cam chịu. Họ đến với chúng tôi không đơn thuần vì vài hộp thuốc bôi miễn phí; họ đến bằng khát khao giản dị: được bác sĩ Thủ đô lắng nghe, giải thích tường tận vì sao khớp gối lại đau nhức mỗi khi mây mù kéo về, vì sao lồng ngực lại thắt lại giữa đêm đông.

Cảm xúc ấy vỡ òa khi chúng tôi đón 30 người dân nước bạn Lào từ bên kia biên giới sang khám bệnh. Nơi ranh giới hai quốc gia chỉ là con suối nhỏ chảy qua khe đá, chiếc ống nghe đặt lên lồng ngực người bệnh đã xóa tan mọi rào cản ngôn ngữ. Không cần phiên dịch, chỉ một cái gật đầu thấu cảm, một ánh mắt trìu mến hay cú siết tay ấm áp cũng đủ trở thành ngôn ngữ chung của lòng nhân ái. Khoảng cách y tế giữa "phố" và "bản" không chỉ tính bằng số cây số vượt dốc băng rừng, mà được đo bằng những khoảng trống thông tin và nỗi e ngại âm thầm của những người mẹ vùng cao luôn nhường miếng ăn, manh áo cho con mà quên mất cơ thể mình đang kiệt quệ.

Công tác cấp phát thuốc.

Đứng quan sát những sinh viên y khoa trẻ tuổi kiên nhẫn cúi người thật thấp, ân cần lắng nghe từng lời thì thào đứt quãng của cụ bà ngoài tám mươi, tôi rưng rưng nhận ra sự thay đổi kỳ diệu trong tâm hồn các em. Những "người phố" trẻ tuổi không đến Bát Mọt với tư thế từ thiện ban phát, mà đang sống bằng tinh thần phụng sự tự nguyện. Bài học lớn nhất mà 700 mảnh đời biên cương dạy cho chúng tôi chính là: y đức không bắt đầu ở khán phòng sang trọng, mà bắt đầu từ sự cúi mình thấu hiểu con người. Mỗi căn bệnh được chẩn đoán sớm, mỗi đơn thuốc tận tụy trao đi là một hạt mầm hy vọng. Đó chính là khoảnh khắc chúng tôi tự "check-in" với lòng tử tế của chính mình, để thấy mình sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng giá trị sức khỏe và sẵn sàng sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng.

Phần 3: “Bệnh viện thu nhỏ” giữa đại ngàn và ngọn lửa y đức cháy giữa lòng người trẻ

Giữa cái nắng gắt quay hoắt vùng biên Bát Mọt, hiện ra trước mắt chúng tôi là “bệnh viện thu nhỏ” thực thụ dựng lên kiên cố giữa đại ngàn. Lần đầu tiên nơi mảnh đất biên viễn xa xôi, máy siêu âm hiện đại vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội, máy điện tim cùng thiết bị đo mật độ xương cho người cao tuổi được vận hành nhịp nhàng. Các phòng khám chuyên khoa rợp bóng áo blouse trắng của giảng viên, bác sĩ và sinh viên Học viện. Trang thiết bị hiện đại ấy khẳng định giá trị nhân văn: đồng bào nơi chót vót biên cương hoàn toàn xứng đáng được tiếp cận dịch vụ y tế văn minh và chất lượng nhất ngay tại quê hương mình.

Nhìn vào “Bệnh viện” đặc biệt ấy giữa cái nắng hầm hập, tôi nghẹn ngào chứng kiến sự trưởng thành lặng lẽ của người trẻ Thủ đô. Giữa cái oi nồng, những khuôn mặt sinh viên đỏ bừng vì nóng, tấm lưng áo blouse thấm đẫm mồ hôi vì làm việc liên tục từ hửng sáng đến chiều muộn, nhưng nụ cười trên môi các em vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng. Tôi lặng người trước khoảnh khắc nam sinh viên cúi gập người đặt tay lên vai cụ già ngoài tám mươi lắng nghe nhịp thở yếu ớt, hay nữ sinh kiên nhẫn dành hàng chục phút chỉ cho người mẹ trẻ cách dùng thuốc an toàn. Những cụ già vùng cao cả đời quen chịu đựng cơn đau trong im lặng, nay nâng niu tờ phiếu siêu âm như báu vật - lần đầu tiên họ nhìn thấy hình ảnh bên trong cơ thể và hiểu ngọn nguồn cơn đau nhức. Khoảnh khắc ấy, hai từ "y đức" hóa thành ngọn lửa ấm áp của lòng tôn trọng và sự thấu cảm chan hòa.

Gắn bó với ngành Y hơn 8 năm qua, tôi hiểu rằng Bát Mọt chính là lời giải trọn vẹn nhất cho câu hỏi: Thế nào là hạnh phúc trong nghề y? Hạnh phúc không phải là sự an nhàn hay những tán thưởng bề nổi, mà là khi năng lực chuyên môn được dùng để xoa dịu cơn đau cho đồng bào nơi gian khó nhất. Hành trình này đã nhào nặn nên "một tôi khác" trong mỗi bác sĩ trẻ: chín chắn hơn, giàu lòng trắc ẩn hơn và vững vàng hơn trên con đường mang blouse trắng. Hãy để những “bệnh viện thu nhỏ” này tiếp tục vươn xa, để y học thực hiện trọn vẹn sứ mệnh: không chỉ chữa lành bệnh tật thân xác, mà còn thắp sáng niềm tin và "check-in" những giá trị hạnh phúc đích thực giữa cuộc đời

Phần 4: Chuyện của Thảo - Hơi ấm tình người nâng bước mầm xanh nơi gắt nắng

Rời xa không khí khẩn trương của điểm khám bệnh, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt. Giữa cái nắng như đổ lửa vùng biên viễn, không gian nơi đây đượm một nỗi trầm lặng đến xót xa. Đó là tổ ấm của bé Hà Thị Thu Thảo - cái tên dịu dàng như làn gió mát, nhưng ẩn sau là số phận khiến bất kỳ ai chạm vào cũng thắt lòng. Khi trẻ em ở phố tuổi lên ba được nâng niu trong vòng tay đủ đầy, tuổi thơ của Thảo lại đối mặt với thiếu thốn và khát khao nguồn hơi ấm trọn vẹn của người mẹ.

Đoàn trực tiếp thăm tặng quà (1tr tiền mặt + sữa) cho em Thảo.

Chỉ huy Công an xã Bát Mọt, Chi đoàn Công an xã đã tổ chức nhận đỡ đầu em Hà Thị Thu Thảo, trú tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt. Em Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo (máu trắng + chạy thận), từ khi sinh ra em đã thiếu nguồn sữa mẹ để nuôi dưỡng, bố là lao động chính trong gia đình vừa kiếm tiền nuôi con vừa lo cho vợ để điều trị bệnh.

Đứng trong căn nhà xiêu quẹo, nhìn đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhưng đỗi thiệt thòi của em, lòng chúng tôi chùng xuống. Mẹ Thảo mắc bệnh hiểm nghèo, cùng lúc chống chọi với bệnh máu trắng và những đợt chạy thận nhân tạo định kỳ. Từ khi lọt lòng, Thảo đã thiếu vắng dòng sữa mẹ ngọt lành bởi cơ thể người mẹ cạn kiệt vì bệnh tật. Mọi gánh nặng dồn lên vai người cha - lao động chính trong nhà vừa vắt kiệt sức kiếm từng đồng chữa bệnh cho vợ, vừa chật vật lo từng bữa ăn cho con nhỏ.

Nhìn đôi bàn tay chai sạn và gương mặt hốc hác của người cha, chúng tôi thắt lòng trước nghịch cảnh. Nhưng giữa nốt trầm đau thương ấy, ngọn lửa nhân ái đã thắp sáng căn nhà nhỏ: Chi đoàn Công an xã Bát Mọt đã chính thức nhận đỡ đầu bé Thảo, trở thành điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc để em không cô độc trên hành trình lớn khôn.

Phối hợp cùng Công an xã, Đoàn tình nguyện trao tận tay em Thảo phần quà thiết thực cùng tình yêu thương ấm áp. Con số ấy chưa thể xóa hết nghèo khó, nhưng là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái, là lời hứa thiêng liêng: "Thảo và gia đình sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau!".

Nhìn nụ cười ngây thơ của em giữa căn nhà xập xệ, tôi nhận ra bài học sâu sắc về sự thấu cảm: Hạnh phúc đôi khi đơn giản là biết sống chậm lại, biết nhìn xuống để thương và biết trao đi mà không cần nhận lại. Chính từ trải nghiệm chạm vào nỗi đau ấy, chúng tôi đã thực sự thay đổi nhận thức, biết trân trọng những gì mình đang có và quyết tâm lan tỏa nhiều hơn những việc làm tử tế cho cuộc đời.

Phần 5: Những bài học không nằm trên trang giấy và Lời nhắn gửi từ trái tim Thủ đô

Khi hoàng hôn buông xuống sau những dãy núi đá nhấp nhô của vùng biên Bát Mọt, khoảng sân khám bệnh nhộn nhịp từ hửng sáng bắt đầu thưa vắng người. Những chiếc máy siêu âm, máy điện tim hiện đại được cẩn thận thu gọn vào thùng xốp, từng cơ số thuốc còn lại được kiểm đếm kỹ lưỡng cho ngày trở về. Một ngày làm việc hối hả khép lại, nhưng giữa khoảng sân tĩnh mịch, tôi sâu sắc cảm nhận rằng có những giá trị nhân văn sẽ còn đọng lại lâu hơn rất nhiều so với thời gian của một chuyến đi. Chuyến xe rời bản, những tấm băng rôn rồi sẽ xếp lại, nhưng hơi ấm tình người và niềm tin yêu đã kịp gieo mầm sâu thẳm vào lòng đồng bào biên viễn.

Trải qua hơn 8 năm công tác tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành, tôi nhận ra giá trị lớn nhất của chuyến đi Bát Mọt không nằm ở những con số báo cáo khô khan, mà ở sự thức tỉnh và biến chuyển sâu sắc trong nhận thức của mỗi con người. Bát Mọt chính là trạm dừng chân đặc biệt để mỗi thầy thuốc trẻ “Check-in Hạnh phúc” - một điểm check-in không bằng lời nói phô trương, mà bằng sự cúi mình lắng nghe, bằng giọt mồ hôi rơi trên áo blouse và ánh mắt biết ơn rưng rưng của đồng bào vùng cao.

Từ hành trình biên viễn ấy, thông điệp “Từ đây có một tôi khác” vang lên như một lời khẳng định tự hào. Chúng tôi trở về phố thị không còn là những con người của ngày cũ: Biết buông bỏ những lo toan vụn vặt, biết trân quý từng khoảnh khắc bình yên và nhận ra rằng cống hiến chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn. Hãy để tinh thần “Check-in Hạnh phúc” tiếp tục lan tỏa, để những việc làm tử tế và trái tim yêu thương tiếp tục nối dài trên khắp nẻo đường Tổ quốc.