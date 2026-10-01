Phim Thái Lan bốc hơi khỏi Việt Nam sau 21 phút

TPO - Chỉ 21 phút sau khi tiếp nhận công văn từ Cục Điện ảnh, Công ty iQIYI cho biết đã hoàn tất việc gỡ toàn bộ 14 tập phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" (mùa 1) khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng Việt Nam.

Theo thông tin được lãnh đạo Cục Điện ảnh xác nhận với PV Tiền Phong, Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đã gửi văn bản tới Cục Điện ảnh, báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1).

Theo văn bản, iQIYI cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin và chỉ đạo của Cục Điện ảnh lúc 11h21 ngày 29/9, công ty tiến hành rà soát kỹ thuật và thực hiện các biện pháp cần thiết.

Thao tác tìm kiếm trên website cũng không hiển thị kết quả liên quan tác phẩm.

Đến 11h42 cùng ngày, iQIYI hoàn tất việc gỡ bỏ toàn bộ 14 tập phim khỏi dịch vụ phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam. Theo mốc thời gian do doanh nghiệp báo cáo, quá trình xử lý được hoàn thành khoảng 21 phút sau khi tiếp nhận yêu cầu.

Việc gỡ bỏ được áp dụng trên ứng dụng iQIYI dành cho thiết bị di động và thiết bị thông minh, đồng thời trên website iq.com đối với người dùng truy cập từ lãnh thổ Việt Nam.

Trong văn bản phản hồi, iQIYI gửi kèm các hình ảnh ghi nhận kết quả xử lý. Khi tìm kiếm từ khóa Playboyy: Trò đùa nguy hiểm trên ứng dụng, người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy bộ phim. Tương tự, tìm kiếm trên website cũng không hiển thị kết quả liên quan tác phẩm.

Phía iQIYI cho biết đã áp dụng biện pháp đối với cả trường hợp người dùng Việt Nam truy cập phim bằng đường dẫn trực tiếp, chẳng hạn từ kết quả tìm kiếm Google hoặc liên kết được người dùng ở quốc gia khác chia sẻ. Khi đó, hệ thống chặn trình phát video và hiển thị thông báo nội dung không thể phát tại khu vực hiện tại.

Trong văn bản, iQIYI khẳng định tôn trọng và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam trong hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục tăng cường công tác kiểm duyệt nội dung nhằm bảo đảm môi trường giải trí phù hợp với quy chuẩn văn hóa và pháp luật tại Việt Nam.

Playboyy là series phim của Thái Lan, thuộc nhóm phim khai thác chuyện tình cảm, tình yêu đồng giới nam và đồng giới nữ.

Trưa 29/9, Cục Điện ảnh có văn bản gửi công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD, yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1). Tại thời điểm cơ quan quản lý kiểm tra, tập 14 đang được phổ biến tại Việt Nam và được iQIYI tự phân loại, hiển thị mức phân loại T18 (18+), tức dành cho người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Kết quả kiểm tra, rà soát của Cục Điện ảnh cho thấy phim chứa hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và xuất hiện liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh xác định phim thuộc mức phân loại C - phim không được phép phổ biến theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.