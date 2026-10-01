Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Tưởng nhớ công đức bậc tiên đế triều Trần

Quốc Nam

TPO - Cùng với lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), Lễ hội đền An Sinh tại Quảng Ninh là điểm đến tâm linh quan trọng, thu hút đông đảo con cháu họ Trần và nhân dân cả nước về dâng hương tưởng niệm.

tp_quocnam-z62-8963.jpg
Ngày 30/9 (tức ngày 20/8 năm Bính Ngọ 2026), tại Đền An Sinh - Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần thuộc phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh diễn ra Lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2026. Đây là dịp để nhân dân và du khách tưởng nhớ công lao các vị vua triều Trần, đồng thời khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất này.
tp_quocnam-z62-8991.jpg
Ngay từ sớm, người dân con cháu họ Trần từ khắp nơi đổ về đền An Sinh để tham dự lễ hội. Đây cũng là ngày được lựa chọn làm ngày giỗ họ.
tp_quocnam-z62-8831.jpg
Trong khi đó, nhiều khu phố, thôn xóm chuẩn bị lễ vật để dâng lên các vị vua và tôn thất nhà Trần.
tp_quocnam-z62-9044.jpg
Trong bài phát biểu, ông Vũ Kiên Cường - Trưởng Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử cho rằng Lễ hội Đền An Sinh đã có từ thời xa xưa, trùng vào ngày giỗ, ngày hiển thánh của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
tp_quocnam-z62-8890.jpg
"Đây là dịp để các thế hệ người Việt Nam và du khách quốc tế đến dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của các đức vua Trần và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và gắn kết cộng đồng", đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử chia sẻ.
tp_quocnam-z62-8971.jpg
Theo đại diện phường An Sinh, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Đặc biệt, lễ hội diễn ra cùng thời điểm với mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, gắn với ngày giỗ Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh có ý nghĩa đối với nhân dân cả nước.
tp_quocnam-z62-9113.jpg
Ông Trần Văn Hương, trú thành phố Hà Nội cho biết năm nào cũng vậy cứ đến ngày diễn ra Lễ hội trùng với ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là ông cùng con cháu trong gia đình và người thân dòng họ Trần trở về đền An Sinh để tham gia lễ hội. "Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến triều đại nhà Trần mà cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu công lao dựng nước và giữ nước của vua tôi tôn thất nhà Trần, đặc biệt là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với 3 lần chiến thắng quân Nguyên giữ yên bờ cõi", ông Hương chia sẻ.
tp_quocnam-z62-9086.jpg
tp_quocnam-z62-9066.jpg
Đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh đánh trống, chiêng khai hội lễ hội đền An Sinh.
tp_quocnam-z62-9110.jpg
Sau tiếng trống khai hội, người dân bắt đầu dâng hương tại đền. Dự kiến lễ hội đền An Sinh diễn ra trong 4 ngày (29-9-2/10) sẽ thu hút được hàng nghìn lượt người dân, khách du lịch đến chiêm bái.
tp_quocnam-z62-9139.jpg
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động truyền thống như Lễ giỗ Đức Hưng Đạo Đại vương, lễ tế cáo các vua Trần, lễ tạ các vua Trần...
tp_quocnam-z62-8983.jpg
Cùng nghi lễ truyền thống còn có các hoạt động trò chơi dân gian như múa rồng lân, hội thi pháo đất, liên hoan tiếng hát khu dân cư...
tp_quocnam-dji-0100.jpg
Tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, giữa không gian non nước hữu tình, đền An Sinh (phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh) là một trong những di tích tiêu biểu thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần. Với lịch sử hơn 600 năm, ngôi đền không chỉ là nơi thờ tự các vị vua triều Trần mà còn lưu giữ những dấu ấn quan trọng về lịch sử, văn hóa và truyền thống của dân tộc.
tp_quocnam-z62-9121.jpg
Theo sử liệu, đền An Sinh được xây dựng vào năm 1381, dưới thời Trần, ban đầu là nơi thờ năm vị hoàng đế có công với đất nước. Qua các thời kỳ, việc thờ tự được mở rộng. Hiện nay, đền thờ tám vị vua triều Trần, gồm Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Minh Tông, Trần Anh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Giản Định và Trần Nghệ Tông.

Xem thêm

#đền An Sinh #Lễ hội #Tri ân vua Trần #Quảng Ninh #truyền thống #di sản Yên Tử #Yên Tử #di tích nhà Trần #nhà Trần ở Đông Triều #di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần #thành phố Quảng Ninh #Trần Quốc Tuấn

Cùng chuyên mục

Phim Thái Lan bốc hơi khỏi Việt Nam sau 21 phút

Phim Thái Lan bốc hơi khỏi Việt Nam sau 21 phút

TPO - Chỉ 21 phút sau khi tiếp nhận công văn từ Cục Điện ảnh, Công ty iQIYI cho biết đã hoàn tất việc gỡ toàn bộ 14 tập phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" (mùa 1) khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng Việt Nam.

Cục An ninh mạng cảnh báo loạt phim ngắn cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen

Cục An ninh mạng cảnh báo loạt phim ngắn cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen

TPO - Theo Cục An ninh mạng, các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ thế giới ảo sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.

NSND Quang Thọ phải vay tiền bù lỗ chương trình âm nhạc

PGS.TS Tân Nhàn tiết lộ điều chưa từng có

TPO - PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình nghệ thuật lớn dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Kinh phí "khủng" chưa từng có mới chỉ thể hiện một phần tầm vóc của chương trình đặc biệt lần này.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực

TPO - Ngày 30/9 tại Hà Nội, Phiên Bế mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực diễn ra với việc thông qua Văn kiện Hà Nội, đánh dấu đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy tiếng nói khu vực và hợp tác quốc tế về bảo vệ di sản.

Đưa đàn bầu, đàn tranh vào nhạc điện tử

Đưa đàn bầu, đàn tranh vào nhạc điện tử

TPO - Sau hơn 15 năm học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Phú An phát hành sản phẩm kết hợp cảm hứng dân ca Nam Bộ với âm thanh điện tử, có sự tham gia của Hưng BlackhearteD, thủ lĩnh ban nhạc Dạ ma.

Điện Kính Thiên được phục dựng thế nào ở Hoàng thành Thăng Long?

TPO - Dựa trên các phát hiện khảo cổ quan trọng, Hà Nội sẽ phục dựng Điện Kính Thiên tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Dự án tái hiện tòa chính điện rộng 1.348m2, nhằm khôi phục không gian di sản, đưa Điện Kính Thiên huy hoàng trở lại với công chúng và du khách.

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Họa sĩ Nguyễn Lộc học hội họa khi ngoài 70 tuổi

Người kể chuyện biển sâu qua sắc màu

TP - Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, Nguyễn Lộc lại bắt đầu một hành trình mới với hội họa. Sau những năm tháng tự học accordion, piano, ông tiếp tục cầm cọ, chọn đại dương làm thế giới khám phá và đặt mình ở một vị trí khác thường: dưới đáy biển nhìn lên.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Có nhiều vấn đề khiến con cái "ghét bố mẹ".

160.000 người trong nhóm 'Con ghét bố mẹ' đang tranh luận gì?

TPO - Từ hơn 40.000 tăng lên khoảng 160.000 thành viên trong hai ngày, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình.

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

TPO - Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các đại biểu quốc tế dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long. Dự án mở đầu quá trình phục hồi không gian chính điện Kính Thiên - từng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long.

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

TPO - Hội thảo khoa học quốc tế tại Bắc Ninh tập trung làm rõ dấu ấn lịch sử, tư tưởng trị quốc và di sản của Vua Lý Công Uẩn, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

TPO - Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe