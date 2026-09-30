Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cục An ninh mạng cảnh báo loạt phim ngắn cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen

Ngọc Ánh

TPO - Theo Cục An ninh mạng, các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ thế giới ảo sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.

Chiều 30/9, trên trang mạng xã hội chính thức, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đề cập thực trạng thời gian qua, tình trạng sản xuất và phát tán các video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội.

Hậu quả của tệ nạn này vô cùng khôn lường khi tác động trực tiếp đến nhóm thanh, thiếu niên - lứa tuổi đang hình thành nhân cách - dẫn đến nhận thức lệch lạc, coi bạo lực là công cụ giải quyết mâu thuẫn và gia tăng xu hướng bắt chước các hành vi vi phạm pháp luật.

828088848-1896295601750739-5263633270535161168-n.jpg
Nhiều video, phim ngắn độc hại ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ.

Theo Cục An ninh mạng, các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ thế giới ảo sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an các địa phương đã quyết liệt vào cuộc triệt phá các nhóm đối tượng chuyên dàn dựng, đăng tải nội dung phi pháp trên mạng xã hội.

Lực lượng công an đã tiến hành điều tra nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng kịch bản, phân công đạo diễn, chuẩn bị đạo cụ (súng, dao) và lôi kéo cả những đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia đóng phim.

Mục đích của nhóm này là tạo ra các clip kích động bạo lực, cổ xúy lối sống giang hồ để câu view, câu like, thu hút hàng triệu lượt xem nhằm nhận tiền chi trả từ các nền tảng xuyên biên giới.

Trong một vụ án khác, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 8 đối tượng bàn bạc, dàn dựng kịch bản quay các clip đánh bạc (xóc đĩa, bài lá) có lồng ghép quảng cáo và chào bán thiết bị cờ bạc bịp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã phát tán gần 800 clip độc hại lên không gian mạng.

Cả hai nhóm đối tượng trên đều đang bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/9/2026, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng và các đơn vị vận hành nền tảng truyền thông số, kho ứng dụng.

794517026-1084612980934479-1002737457712352687-n.jpg
Cục Điện ảnh đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP. Theo đó, các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phân loại phim (có hội đồng phân loại, có quy trình kỹ thuật tạm dừng và gỡ bỏ phim vi phạm).

Đồng thời, chủ thể phải thông báo qua hệ thống dữ liệu phân loại phim trước khi phát sóng, bắt buộc hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em.

Xem thêm

#phim AI #Cục an ninh mạng #Bộ Công an

Cùng chuyên mục

NSND Quang Thọ phải vay tiền bù lỗ chương trình âm nhạc

PGS.TS Tân Nhàn tiết lộ điều chưa từng có

TPO - PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình nghệ thuật lớn dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Kinh phí "khủng" chưa từng có mới chỉ thể hiện một phần tầm vóc của chương trình đặc biệt lần này.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực

TPO - Ngày 30/9 tại Hà Nội, Phiên Bế mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực diễn ra với việc thông qua Văn kiện Hà Nội, đánh dấu đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy tiếng nói khu vực và hợp tác quốc tế về bảo vệ di sản.

Điện Kính Thiên được phục dựng thế nào ở Hoàng thành Thăng Long?

TPO - Dựa trên các phát hiện khảo cổ quan trọng, Hà Nội sẽ phục dựng Điện Kính Thiên tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Dự án tái hiện tòa chính điện rộng 1.348m2, nhằm khôi phục không gian di sản, đưa Điện Kính Thiên huy hoàng trở lại với công chúng và du khách.

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Họa sĩ Nguyễn Lộc học hội họa khi ngoài 70 tuổi

Người kể chuyện biển sâu qua sắc màu

TP - Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, Nguyễn Lộc lại bắt đầu một hành trình mới với hội họa. Sau những năm tháng tự học accordion, piano, ông tiếp tục cầm cọ, chọn đại dương làm thế giới khám phá và đặt mình ở một vị trí khác thường: dưới đáy biển nhìn lên.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Có nhiều vấn đề khiến con cái "ghét bố mẹ".

160.000 người trong nhóm 'Con ghét bố mẹ' đang tranh luận gì?

TPO - Từ hơn 40.000 tăng lên khoảng 160.000 thành viên trong hai ngày, nhóm “Con ghét bố mẹ” trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình.

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

TPO - Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các đại biểu quốc tế dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long. Dự án mở đầu quá trình phục hồi không gian chính điện Kính Thiên - từng là trung tâm của Cấm thành Thăng Long.

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn

TPO - Hội thảo khoa học quốc tế tại Bắc Ninh tập trung làm rõ dấu ấn lịch sử, tư tưởng trị quốc và di sản của Vua Lý Công Uẩn, đồng thời bổ sung luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

TPO - Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Gần 57 tỷ đồng tôn tạo di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng

Gần 57 tỷ đồng tôn tạo di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng

TPO - Với tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng, dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống và mở rộng điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tại vùng đất xứ Tiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe