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PGS.TS Tân Nhàn tiết lộ điều chưa từng có

Thu An

TPO - PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình nghệ thuật lớn dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Kinh phí "khủng" chưa từng có mới chỉ thể hiện một phần tầm vóc của chương trình đặc biệt lần này.

Tại cuộc họp giới thiệu hai chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 30/9, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc - khẳng định quy mô hai chương trình nghệ thuật này đầu tư nhiều hơn, tâm huyết nhiều hơn, kinh phí khủng hơn.

Dịp này NSND Quang Thọ dành nhiều thời gian kể về những chuyến biểu diễn từ thời ông còn là sinh viên, đặc biệt là kỷ niệm với cố NSND Trung Kiên cách đây 40 năm.

“Những chương trình ngày đó chưa có được quy mô hoành tráng như bây giờ. Chúng tôi từng được hát ở Nhà hát Lớn nhưng với đàn guitar, piano… chứ không được hát với dàn nhạc giao hưởng”, ông kể.

Kinh phí khủng chưa từng có

Bốn thập niên sau chuyến lưu diễn năm 1986, Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình trong tháng 10 và 11 để kỷ niệm dấu mốc 70 năm của Học viện.

Concert Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24/10, còn 70 năm - Những thanh âm ngân mãi được tổ chức lúc 20h ngày 14/11. Cả hai diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc - cho biết hai chương trình thể hiện hai mảng lớn gắn với quá trình đào tạo của Khoa Thanh nhạc là âm nhạc thính phòng cổ điển thế giới và thanh nhạc Việt Nam.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nói về điểm đặc biệt của hai chương trình. Ảnh: Thọ Nam.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nói về điểm đặc biệt của hai chương trình. Ảnh: Thọ Nam.

Resonantia tập trung vào các aria, romance, trích đoạn opera, operetta và musical. Chương trình có các NSƯT Đăng Dương, Lan Anh, Phương Nga, Phương Uyên, ca sĩ Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa, Hương Diệp, Huyền Trang... cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Các tác phẩm của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky được đặt cạnh sáng tác của Lehár, Kálmán, Alyabyev, Cardillo và Cocciante, tạo sự đan xen giữa opera, operetta và musical.

Hai chương trình này đầu tư nhiều hơn, kinh phí khủng hơn. "Nhờ uy tín của khoa và các nghệ sĩ tham gia chương trình, các nhà tài trợ cũng tìm đến và hỗ trợ chúng tôi thực hiện những chương trình giá trị nghệ thuật cao, nghiêm túc, không chỉ mang tính chất giải trí. Điều đó cho thấy âm nhạc phát triển, nhu cầu thưởng thức ngày càng cao, sự đầu tư cho văn hóa ngày càng nhiều. Điều đó chính là động lực để chúng tôi làm được nhiều những chương trình đặc sắc hơn", Trưởng khoa Tân Nhàn nói.

TS.NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc - cho biết các tác phẩm được lựa chọn nhằm thể hiện nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng hát đã thành danh đến giảng viên trẻ, học viên và sinh viên đang được đào tạo tại Khoa.

Thanh Lam, Mỹ Linh hội ngộ nhiều thế hệ nghệ sĩ

Nếu Resonantia tập trung vào thanh nhạc cổ điển thế giới, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi mở rộng sang thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam.

Chương trình quy tụ NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Nguyễn Trần Trung Quân.

Đêm nhạc gồm ba phần: Những thanh âm còn mãi, Một miền ký ứcNhững thanh âm tiếp nối. Từ các ca khúc gắn với lịch sử, đất nước và Hà Nội, chương trình chuyển sang những tác phẩm về quê hương, người thầy, tình yêu trước khi đến phần cuối mang màu sắc đương đại.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm khẳng định chương trình của Khoa Thanh nhạc có ý nghĩa lớn. Ảnh: Thọ Nam.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm khẳng định chương trình của Khoa Thanh nhạc có ý nghĩa lớn. Ảnh: Thọ Nam.

Phần ba có sự xuất hiện của NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân và những gương mặt trẻ.

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, phần này được xây dựng phóng khoáng hơn, không đặt nặng tính học thuật để nghệ sĩ có không gian thể hiện sở trường. Một số ca khúc cách mạng, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ được làm mới qua phần phối khí của giám đốc âm nhạc Lưu Hà An.

Hai chương trình đều bán vé. Riêng với Resonantia, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho rằng đây còn là phép thử về khả năng tiếp cận của công chúng với âm nhạc hàn lâm.

Chuyến lưu diễn phải vay tiền bù lỗ

Dịp này, NSND Quang Thọ ôn lại những tháng ngày đáng nhớ. Một trong những ký ức mà ông nhớ nhất diễn ra năm 1986, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Khi ấy, NSND Trung Kiên là Trưởng Khoa Thanh nhạc, còn Quang Thọ đã có hai năm giảng dạy tại khoa.

NSND Trung Kiên dẫn đoàn gồm 6 ca sĩ và 2 nhạc công độc tấu đi biểu diễn tại nhiều địa phương. Có những buổi diễn ngoài trời không đủ doanh thu, NSND Trung Kiên phải vay tiền để bù chi phí.

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NSND Quang Thọ kể lại quá trình phát triển của âm nhạc hàn lâm tại nhà trường. Ảnh: Thọ Nam.

Khi đoàn tới Buôn Ma Thuột, chương trình được địa phương hỗ trợ sân khấu và nơi ở. Đoàn còn có 2 tạ cà phê mang về. Đến Nha Trang, số cà phê được bán và mang lại một khoản tiền đáng kể.

Theo NSND Quang Thọ, những chương trình như vậy phản ánh quá trình phát triển của âm nhạc hàn lâm tại nhà trường, đồng thời là một phần trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn của Nhạc viện trước đây, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

#Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam #Chương trình nghệ thuật #Thanh nhạc cổ điển #Các nghệ sĩ biểu diễn #Kỷ niệm 70 năm

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