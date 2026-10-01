Chủ tịch Quốc hội: 'Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất'

TPO - Đó là chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), diễn ra tại Đà Nẵng ngày 1/10.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ở cụ Huỳnh Thúc Kháng hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Và trên hết, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách sống, lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc. Đó là cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa được giành độc lập. Không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than. Không lùi bước trước tù đày, gian khổ. Không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.H.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.

“Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có. Và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ , ý chí và khát vọng Việt Nam. Biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, biến khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực. Biến khát vọng xây dựng đất nước thành những chương trình, kế hoạch và kết quả, hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Riêng với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đã mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế. Đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng. Bên cạnh đó tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước.

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chia sẻ, tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng hôm nay đã trở thành một phần thân thương trong đời sống tinh thần của nhân dân thành phố, được trân trọng lưu giữ qua các di tích, đường phố, trường học, giải thưởng và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, không gian văn hóa.

Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh Thúc Kháng mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.