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Văn hóa

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 'Di sản là nguồn lực quan trọng kiến tạo tương lai'

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai.

Tối 1/10 tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo, lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư cùng đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Hội tụ di sản chính là hội tụ con người

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Hoàng thành Thăng Long là không gian giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ, trao truyền, sáng tạo, lan tỏa thông điệp Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai mạc tối 1/10. Ảnh: Như Ý.

"Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ thuộc về quá khứ. Các giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai", Phó Thủ tướng nêu.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng. Nhưng khi hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên sự đa dạng về các giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh của nhân loại.

Hội tụ di sản cũng chính là hội tụ con người, hội tụ văn hóa là hội tụ những giá trị chung của nhân loại. Hà Nội hôm nay chính là một không gian như thế. Một Hà Nội nghìn năm văn hiến luôn vận động, đổi mới, một Hà Nội lưu giữ, lắng đọng chiều sâu lịch sử nhưng không ngừng mở rộng cánh cửa hội nhập, một Hà Nội truyền thống nhưng là thủ đô văn hiến, năng động, sáng tạo, đầy khát vọng hướng tới tương lai, vươn tầm thời đại.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững.

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Phó Thủ tướng đánh giá Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc. Ảnh: Như Ý.

Phó Thủ tướng mong muốn lễ hội lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi ba thông điệp. Đó là hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền, sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản mỗi quốc gia và toàn cầu.

Từ những thông điệp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới tại Việt Nam, một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác văn hóa quốc tế.

Văn hóa không chỉ sống trong viện lưu trữ

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO - nhấn mạnh sức sống của di sản nằm ở khả năng được tiếp nối và gắn với con người hôm nay. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong kết nối di sản với đời sống đương đại.

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Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo cho rằng không có không gian nào để tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội thích hợp hơn Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Như Ý.

"Tôi đến với buổi lễ này trực tiếp từ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực. Tại hội nghị đối thoại, chúng tôi đã cùng nhìn nhận cách thức di sản tồn tại - không phải bằng cách đứng yên một chỗ, mà bằng việc được thấu hiểu, giải mã và tiếp nối qua từng thế hệ. Lễ hội này chính là minh chứng sống động cho nguyên lý đó. Văn hóa không chỉ sống trong các viện lưu trữ. Văn hóa sống khi con người tiếp xúc, chia sẻ và mở lòng để văn hóa lay động tâm hồn", ông Lazare Eloundou Assomo phát biểu.

Ông cho rằng không có không gian nào để tổ chức lễ hội thích hợp hơn Hoàng thành Thăng Long - nơi các lớp di tích khảo cổ trải dài qua hơn một thiên niên kỷ phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa.

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20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia các chương trình biểu diễn, tạo nên chuỗi hoạt động âm nhạc và nghệ thuật đa văn hóa xuyên suốt 4 ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Như Ý.

"Trong 4 ngày tới, 45 không gian văn hóa, 35 không gian ẩm thực, 20 đoàn nghệ thuật biểu diễn quốc tế, cùng các chương trình chiếu phim và trình diễn thời trang từ khắp nơi trên thế giới sẽ thổi hồn vào khu di tích cổ kính này theo cách mà những người đặt nền móng kiến tạo nên nó chưa bao giờ hình dung tới. Tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại nơi đại diện cho hành trình sáng tạo bền bỉ của một nền văn minh chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về ý nghĩa của di sản", ông Lazare Eloundou Assomo nói.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được. Đó là cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác - thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và cách nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống.

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#lễ hội văn hóa #Hà Nội #di sản #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà #Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội #Hoàng thành Thăng Long

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