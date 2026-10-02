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Văn hóa

Hoàng thành Thăng Long trong đêm hội văn hóa thế giới

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Lễ khai mạc quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam, các đoàn nghệ thuật quốc tế.

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Tối 1/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Đến dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.
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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thăm không gian trưng bày của các quốc gia tham dự lễ hội.
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So với lần tổ chức đầu tiên, lễ hội năm 2026 được mở rộng cả về số lượng quốc gia, không gian và loại hình hoạt động. Quy mô chương trình năm nay được mở rộng với 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 16 quốc gia tham dự, trong khi không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống.
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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững.
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Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO - nhấn mạnh sức sống của di sản nằm ở khả năng được tiếp nối và gắn với con người hôm nay. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong kết nối di sản với đời sống đương đại. Ông cho rằng không có không gian nào để tổ chức lễ hội thích hợp hơn Hoàng thành Thăng Long - nơi các lớp di tích khảo cổ trải dài qua hơn một thiên niên kỷ phản ánh tiến trình liên tục của đời sống chính trị và văn hóa.
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Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc mở ra hành trình khám phá từ chiều sâu cội nguồn di sản văn hóa Việt Nam đến không gian giao lưu quốc tế.
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Chương trình là sự hòa quyện giữa di sản truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật thời đại với ba phần. Các ca khúc mang âm hưởng tự hào về đất nước, con người Việt Nam đều được dàn dựng công phu như Welcome to Việt Nam, Bắc Bling, Made in Việt Nam, Người ơi, người ở đừng về.
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Tiếp nối, Việt Nam đa sắc tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc Cung đình Huế, Bài ca đất phương Nam và giai điệu quan họ Bắc Ninh.
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Lễ khai mạc mang đến một không gian nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc.
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Tại lễ hội lần này, mỗi quốc gia sẽ mang theo những bản sắc, giá trị và phương thức biểu đạt riêng. Tuy nhiên, khi hiện diện trong không gian chung, công chúng có thể nhận ra những điểm tương đồng trong đa dạng.
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Đoàn nghệ thuật Trung Quốc biểu diễn Chung một vầng trăng.
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Phần trình diễn Năm châu hội tụ mang đến không gian giao thoa sắc màu đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế của Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc... với ý nghĩa khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại.
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Đoàn Nghệ thuật cung đình Huế trong tiết mục Lục cúng hoa đăng.
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Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, như lễ hội âm nhạc Hòa nhạc năm châu, diễu hành đường phố Sắc màu năm châu tại Phố đi bộ Hồ Gươm và hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
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Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, nhạc công chuyên nghiệp và không chuyên cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn, góp phần tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu.

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#Lễ hội văn hóa thế giới #Hoàng Thành Thăng Long #Hòa Minzy #Bắc Bling

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