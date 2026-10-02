Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo có thêm biện pháp nếu Ukraine không xin lỗi

TPO - Sáng nay (2/10), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ thực hiện “các biện pháp bổ sung” nếu Ukraine vẫn từ chối xin lỗi chính thức vụ tiết lộ chuyện chuyển giao tù binh Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap)

Ông Lee đưa ra cảnh báo trên trong bài đăng trên tài khoản X, vài ngày sau khi xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc Tổng thống Volodymir Zelensky bất ngờ tiết lộ 2 tù binh Triều Tiên đã được chuyển tới Hàn Quốc.

Seoul cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận song phương về việc giữ bí mật vụ chuyển giao, nhưng Ukraine phủ nhận hai bên có thỏa thuận như vậy.

“Nếu (Ukraine) tiếp tục phủ nhận sự việc và từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức, (Seoul) sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung”, ông Lee nói.

Ông Lee khẳng định Ukraine đã đơn phương công khai vụ chuyển giao, mặc dù trước đó chính Ukraine yêu cầu Hàn Quốc giữ bí mật. Ông cho rằng cách hành xử này của Kiev biến ông thành “kẻ nói dối”.

“Trước yêu cầu thừa nhận thỏa thuận và xin lỗi, phía bên kia lại đề cập đến (khả năng xảy ra) một cuộc xung đột quân sự liên Triều”, ông Lee nói, cáo buộc Ukraine đang cố "đưa chiến tranh đến bán đảo Triều Tiên”.

“Vì đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của người dân Hàn Quốc và đất nước, tôi không thể im lặng về vấn đề này”, ông Lee tuyên bố.

Seoul cho rằng việc Kiev phủ nhận thỏa thuận bảo mật đã gây tổn hại nghiêm trọng cho lòng tin giữa hai chính phủ và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương.

Vụ việc cũng khiến Tổng thống Lee bị phe đối lập chỉ trích.

Tuần trước, chính trị gia đối lập Ahn Cheol-soo của đảng Quyền lực nhân dân chất vấn trên mạng xã hội, rằng việc dư luận Hàn Quốc biết về chuyện chuyển giao tù binh Triều Tiên qua ông Zelensky có công bằng hay không.

“Thưa Tổng thống Lee, tại sao ông che giấu chuyện này? Triều Tiên có điều gì đó mà nếu bị tiết lộ sẽ khiến sự nghiệp chính trị của ông chấm dứt sao? Hay ông định đưa các tù binh trở lại Triều Tiên?”, ông Ahn viết.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, khoảng 14.000 - 15.000 binh sĩ Triều Tiên đã được điều sang để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, chủ yếu tại tỉnh Kursk.