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Đề xuất mở rộng diện bệnh nhân được đến thẳng bệnh viện chuyên sâu, hưởng 100% BHYT

Hà Minh

TPO - Một số trường hợp trẻ mắc đái tháo đường tuýp 1 có biến chứng cùng 22 bệnh, thể bệnh thuộc lĩnh vực y học cổ truyền đang được Bộ Y tế đề xuất đưa vào diện có thể khám, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp chuyên sâu và hưởng quyền lợi BHYT 100% theo quy định.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thêm trường hợp trẻ mắc đái tháo đường tuýp 1

Theo dự thảo, người bệnh dưới 18 tuổi mắc đái tháo đường phụ thuộc insulin (đái tháo đường tuýp 1), nếu đã xuất hiện biến chứng hoặc tổn thương cơ quan, sẽ được bổ sung vào nhóm có thể tiếp cận cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến.

Với quy định này, nhóm bệnh nhân trẻ mắc đái tháo đường có tình trạng bệnh phức tạp sẽ có thêm lựa chọn tiếp cận trực tiếp cơ sở điều trị chuyên sâu. Người bệnh thuộc diện quy định được hưởng 100% quyền lợi BHYT.

Một thay đổi khác liên quan đến bệnh suy tim. Thay vì căn cứ vào chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 hoặc 4 như quy định hiện nay, dự thảo chuyển sang xác định theo phân loại suy tim thể C và thể D.

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Thử đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường.

Bộ Y tế cho biết việc điều chỉnh tiêu chí nhằm rà soát, cập nhật điều kiện tiếp cận cơ sở cấp chuyên sâu đối với một số bệnh trong quá trình thực hiện chính sách mới.

Y học cổ truyền có thêm danh mục bệnh được tiếp cận trực tiếp

Không chỉ điều chỉnh một số bệnh trong danh mục hiện hành, dự thảo còn xây dựng một danh mục riêng dành cho lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Theo đó, 22 bệnh, thể bệnh được đề xuất đưa vào Phụ lục IA. Người mắc các bệnh này có thể đến khám, chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện y học cổ truyền cấp chuyên sâu hoặc khoa y học cổ truyền thuộc bệnh viện cấp chuyên sâu.

Đáng chú ý, nhiều bệnh trong danh mục liên quan đến tình trạng phát sinh sau quá trình điều trị ung thư.

Các di chứng về vận động, đau, hạn chế vận động khớp, tổn thương da và mô dưới da, xơ cứng cơ sau điều trị ung thư được đề cập. Một số biến chứng liên quan đến xạ trị như viêm trực tràng, viêm bàng quang cũng nằm trong nhóm được đề xuất.

Ngoài ra, những rối loạn có thể xuất hiện sau phẫu thuật hoặc điều trị ung thư, gồm rối loạn đại tiện, tiểu tiện, rối loạn cảm giác, khô miệng và khàn tiếng, cũng được đưa vào danh mục.

Nhóm bệnh lý thần kinh và di chứng tổn thương thần kinh cũng chiếm một phần đáng kể, với các bệnh như bại não, liệt nửa người, liệt hai chân và tứ chi, Parkinson và di chứng sau tai biến mạch máu não.

62 bệnh đang được hưởng cơ chế tiếp cận trực tiếp

Việc sửa đổi lần này được thực hiện sau quá trình triển khai Thông tư 01/2025. Theo Bộ Y tế, danh mục hiện hành gồm 62 bệnh, nhóm bệnh thuộc diện được đến thẳng cơ sở cấp chuyên sâu, trong đó có nhiều bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh lý huyết học.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết chính sách này đã tạo thuận lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh nhân ung thư. Trong số các bệnh ung thư được áp dụng, có 10 bệnh thuộc nhóm mã bệnh C.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến trong những trường hợp đủ điều kiện giúp người bệnh tiếp cận cơ sở điều trị chuyên sâu sớm hơn sau khi được chẩn đoán xác định. Chính sách đồng thời được kỳ vọng giảm thủ tục hành chính và chi phí người bệnh phải tự chi trả, qua đó sử dụng hiệu quả hơn nguồn quỹ BHYT.

Dự thảo lần này không làm tăng số lượng bệnh, nhóm bệnh trong danh mục hiện hành nhưng tập trung điều chỉnh điều kiện áp dụng đối với một số trường hợp và bổ sung danh mục riêng cho lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng.

Nếu được ban hành, thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2025 dự kiến áp dụng từ ngày 1/4/2027.

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#Đái tháo đường tuýp 1 #Y học cổ truyền #Bảo hiểm y tế #Danh mục bệnh #Chính sách y tế

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