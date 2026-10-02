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Sức khỏe

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

P.V

Với mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, ngày 30/9/2026, Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã đồng hành cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Lạc trong chương trình “Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn phường.

Ông Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc trao kỷ niệm chương cho đại diện Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City.
Ông Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc trao kỷ niệm chương cho đại diện Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City.

Tại chương trình, đại diện Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã trực tiếp trao quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên hai bệnh viện, với mong muốn góp thêm một phần thiết thực để người dân có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Lạc và BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên – Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Lạc và BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên – Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò của một đơn vị y tế gắn bó với cộng đồng, Khu Y tế Kỹ thuật cao với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong hành trình phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, hai bệnh viện thường xuyên đồng hành cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội trong nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Mỗi hoạt động cộng đồng là một dịp để kết nối những tấm lòng, để sự quan tâm được trao đi đúng lúc và để tinh thần nhân ái tiếp tục được lan tỏa.

Ông Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc và ThS.BS. Trần Như Hải – Trợ lý Cấp cao Ban Giám đốc BV Quốc tế City trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc và ThS.BS. Trần Như Hải – Trợ lý Cấp cao Ban Giám đốc BV Quốc tế City trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ chăm sóc sức khỏe đến sẻ chia với cộng đồng, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City mong muốn cùng chính quyền địa phương góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và không để những hoàn cảnh khó khăn cảm thấy đơn độc trên hành trình của mình.

Bệnh viện Gia An 115

Số 5, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: (028) 62 885 886

Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146

Website: https://cih.com.vn

#Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM

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