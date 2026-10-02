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Pháp luật

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Cắt ghép ảnh để lừa khách, chủ cơ sở thẩm mỹ 'chui' bị khởi tố

Quốc Nam

TPO - Dù không có bằng cấp chuyên môn, chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến vẫn thực hiện các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, nâng mũi. Để hút khách, người này còn tinh vi cắt ghép hình ảnh từ nơi khác để mạo nhận là sản phẩm của mình.

Ngày 2/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán) về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan công an khởi tố Nông Thị Tuyến do hoạt động thẩm mỹ trái pháp luật.

Trước đó vào ngày 6/9, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến (đóng tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán) do Nông Thị Tuyến làm chủ có nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, dù cơ sở này chỉ được cấp phép hoạt động các dịch vụ y tế thông thường (phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp), nhưng từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Tuyến đã tổ chức cung cấp hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi...

Đáng nói, theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến hoàn toàn không phải là bác sĩ, chưa qua đào tạo chuyên môn và không có chứng chỉ hành nghề y theo quy định. Không những vậy, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị tại cơ sở này cũng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn để thực hiện các thủ thuật y tế xâm lấn.

Nhằm câu kéo khách hàng, Tuyến đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Kim Tuyến” rầm rộ đăng tải các bài viết, video quảng cáo dịch vụ. Đặc biệt, Tuyến còn dùng hình ảnh, video của các khách hàng làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa tinh vi thành sản phẩm của mình nhằm tạo lòng tin, lôi kéo khách hàng đến cơ sở.

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Trang mạng xã hội facebook Kim Tuyến đăng tải hàng loạt video, hình ảnh sử dụng thủ thuật y tế xâm lấn để làm đẹp.

Đối với các chất tiêm trực tiếp vào cơ thể như filler, botox, Tuyến tư vấn và cam kết với khách đây đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, toàn bộ các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, trôi nổi, không rõ xuất xứ và hoàn toàn không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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