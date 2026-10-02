Đà Nẵng: Đâm liên tiếp bạn cùng dãy trọ vì cho rằng nói chuyện gây ồn

TPO - Cho rằng hai người cùng dãy trọ nói chuyện gây ồn, Hồ Nhật Thống xảy ra lời qua tiếng lại với Nguyễn Văn T. Sau đó, Thống bất ngờ cầm dao lao ra, đạp T. ngã vào tường rồi đâm liên tiếp vào người và trán nạn nhân.

Sáng 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (SN 2002, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Công an bắt tạm giam Hồ Nhật Thống để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h45 ngày 31/5, Lê Thị C. (SN 2005, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) ngồi nói chuyện trước phòng trọ tại dãy trọ của bà Nguyễn Thị L., thuộc tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch.

Lúc này, Thống đang ở trong phòng, nghe tiếng T. và C. nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng hai người gây ồn. T. đáp lại rằng mình chỉ nói chuyện bình thường, sau đó Thống trở vào phòng.

Khoảng 5 phút sau, Thống tiếp tục đi ra, đứng nhìn về phía T. và C. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, rồi Thống quay vào phòng và đóng cửa.

Một lúc sau, khi T. đi lấy mũ bảo hiểm ở xe máy và đi ngang qua phòng trọ của Thống, Thống bất ngờ cầm dao từ trong phòng chạy ra. Thống dùng chân đạp mạnh khiến T. ngã vào tường, rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người và vùng trán nạn nhân trước khi bỏ chạy.

T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tuấn qua hai lần giám định là 10%.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.