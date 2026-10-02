Ban Bí thư bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

TPO - Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo đó, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Đức Hoàng. Ảnh: VTV.



Ban Bí thư bổ nhiệm ông Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Lê Quyền. Ảnh: VTV.



Ông Đinh Đắc Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đinh Đắc Vĩnh. Ảnh: VTV.



Ban Bí thư quyết định ông Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Ông Đỗ Thanh Hải được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV.



Trước đó, từ ngày 1/4/2026, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quyết định số 15-QĐ/TW.