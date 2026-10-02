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Cháy nhà gỗ 5 gian ở Nghệ An, thiệt hại nửa tỉ đồng

Ngọc Tú

TPO - Đám cháy bất ngờ xảy ra tại căn nhà gỗ 5 gian ở xã Tương Dương (Nghệ An). Phát hiện sự việc, đông đảo người dân, đơn vị chức năng đến dập lửa nhưng căn nhà cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Căn nhà gỗ 5 gian cùng nhiều tài sản của người dân ở xã Tương Dương (Nghệ An) bị lửa thiêu rụi.

Ngày 2/10, ông Nguyễn Hồng Tài - Chủ tịch UBND xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến căn nhà gỗ 5 gian cùng nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/10, căn nhà gỗ của ông Quang Văn Đức (thương binh; trú bản Lưu Phong, xã Tương Dương) bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà ông Đức không có người.

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Căn nhà gỗ 5 gian bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, xã Tương Dương khẩn trương huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Do nhà làm bằng gỗ, bên trong có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Sau nhiều phút dập lửa, đám cháy được khống chế, tuy nhiên tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

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Những tài sản còn sót lại sau đám cháy.

Tại hiện trường, căn nhà gỗ 5 gian, bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Vụ cháy cũng làm thiệt hại 2 xe máy, máy xay xát cùng một số tài sản khác của gia đình như tiền mặt, trang sức...

"Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Hiện đơn vị chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn" - Chủ tịch xã Tương Dương nói và cho biết, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

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Lực lượng chức năng đến dập lửa nhưng không kịp.

Trước thiệt hại và hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Ủy ban MTTQ xã Tương Dương đã kêu gọi cộng đồng, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

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Hệ thống máy xay xát lúa của gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn.
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Toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

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