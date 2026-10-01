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Đối thoại vụ 127 học sinh nghỉ học: Phải đảm bảo quyền được học tập của các em

Ngọc Tú

TPO - Đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam), lãnh đạo tỉnh Nghệ An tập trung giải đáp những băn khoăn về việc sáp nhập điểm trường, đồng thời đưa ra các phương án hỗ trợ nhằm sớm đưa 127 học sinh trở lại trường.

Chiều 1/10, tại hội trường UBND xã Quỳnh Tam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam) liên quan đến việc 127 học sinh chưa đến trường.

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Toàn cảnh buổi đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 đã bước sang tuần thứ 4 nhưng hàng trăm học sinh tại thôn Tiến Sơn vẫn chưa trở lại lớp. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh chưa đồng thuận với phương án sáp nhập, giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Mở đầu buổi đối thoại, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh muốn lắng nghe tâm tư đúng, chính xác, từ lãnh đạo xã đến các bậc phụ huynh học sinh, vì sao năm học đã bước vào hơn 3 tuần nhưng phần lớn học sinh vẫn chưa đến trường học?

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành và ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì buổi đối thoại.

Điểm trường lẻ xuống cấp, mất an toàn

Tại buổi đối thoại, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam thông tin về thực trạng của điểm trường lẻ Tiến Sơn. Cụ thể, điểm trường này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998 với 5 phòng học cấp 4. Điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Các phòng học cấp 4 xây dựng bán kiên cố đã quá niên hạn sử dụng 8 năm theo quy định. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ đổ sập. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Trước khi bước vào năm học mới, chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền với phụ huynh về chủ trương giải thể điểm lẻ.

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Điểm trường lẻ Tiến Sơn xuống cấp sau 28 năm sử dụng.

Được biết, điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Địa bàn thôn Tiến Sơn không bị chia cắt hay cản trở về mặt địa lý. Hệ thống đường giao thông thuận lợi cho việc học sinh đến điểm trường chính và phân hiệu học tập.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có các điều kiện phục vụ việc dạy và học, trong đó có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Từ ngày 5/9, địa phương và nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh đi và về hàng ngày. Xã cũng đã đầu tư tuyến đường mới trị giá gần 20 tỷ đồng, giúp rút ngắn quãng đường đến trường của các em học sinh.

Tất cả đều vì học sinh

Tại buổi đối thoại, nhiều phụ huynh thôn Tiến Sơn tiếp tục bày tỏ những khó khăn khi khoảng cách từ nhà đến nơi học mới xa, các phụ huynh không có điều kiện đưa đón con. Việc các em học sinh còn nhỏ, đi xe bus tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tâm lý, tiếp thu học tập.

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Phụ huynh bày tỏ ý kiến.

Một số phụ huynh cũng yêu cầu xã giải đáp các khoản thu chi, vận động tài trợ tại trường những năm học qua và bày tỏ ý kiến mong muốn được xã hội hoá sửa chữa, tu bổ điểm trường lẻ để học sinh được đi học gần nhà.

Sau ý kiến phát biểu của phụ huynh, ông Thái Văn Thành đề nghị các cơ quan đơn vị thông tin thêm để phụ huynh, người dân hiểu rõ, từ đó bàn bạc, có phương án giải quyết. Ông Thành nhấn mạnh: “Tất cả đều vì học sinh, vì quyền lợi của học trò. Làm sao đảm bảo phương án tốt nhất cho học trò”.

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Đông đảo phụ huynh tham gia buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Nghệ An) bày tỏ sự lo lắng của ngành giáo dục tỉnh nhà khi 127 em học sinh thôn Tiến Sơn chưa đến trường học. Vấn đề này ảnh hưởng đến việc học, kiến thức của các em.

Chia sẻ về cơ sở vật chất, ông Nguyễn Hồng Hoa cho biết, theo chương trình giáo dục mới, trường phải có đầy đủ các phòng học chức năng học các môn như tin học, tiếng Anh. Trong khi đó, việc đầu tư các phòng học nhiều chi phí nên không thể đầu tư dàn trải tại các điểm lẻ.

Đại diện Phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An cho hay, qua nắm tình hình địa bàn đã phát hiện 3 biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, có hành động lôi kéo, ngăn cản việc đưa các em học sinh đến trường của một số cá nhân; có hành vi xuyên tạc thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. Bên cạnh đó còn có sự xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An thông tin, tuỳ mức độ, các hành vi này có thể cấu thành tội và hành vi vi phạm pháp luật. “Sắp tới, công an sẽ củng cố tài liệu, hồ sơ một số cá nhân có hành vi vi phạm này”, vị đại diện Công an tỉnh Nghệ An nói.

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Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn về trường chính là thực hiện theo đúng quy định, quy trình.

Ông Thái Văn Thành yêu cầu từ ngày mai, xã, nhà trường và trách nhiệm của phụ huynh phải để các cháu đến trường, đảm bảo quyền học tập của các em học sinh. Xã phải có trách nhiệm bố trí xe đưa đón, đảm bảo an toàn, hỗ trợ ăn trưa cho các cháu. Nếu nguồn ngân sách của xã không đủ sẽ được UBND tỉnh cấp bù.

Bên cạnh đó, nhà trường phải bố trí giáo viên có kinh nghiệm để giáo dục hỗ trợ, có kế hoạch dạy bù, đảm bảo các cháu học theo kịp tiến độ. Về thời gian, nhà trường có thể thống nhất với phụ huynh để lùi lại thời gian học cho hợp lý.

“Đề nghị cơ quan công an rà soát, đảm bảo an ninh an toàn việc đến trường cho các cháu học sinh. Đối với các cháu là phục vụ tận tuỵ, đảm bảo điều kiện tối đa cho các cháu. Nhưng phải xử lý nghiêm với hành vi cản trở, ngăn cấm các cháu đến trường đi học”, ông Thành nói và cho biết, vấn đề này thời gian qua được sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, từ Bí thư Tỉnh uỷ đến Chủ tịch tỉnh và các cơ quan, ban ngành trên địa bàn.

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