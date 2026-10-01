Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

P.V

Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ, cùng lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 vừa giành chức vô địch bảng RoboMission Junior tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026, tổ chức tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

Cùng với thành tích lọt Top 3 của đội GV2-HSRL-B2-02, các tài năng trẻ Giảng Võ 2 đã tạo nên một cột mốc rực rỡ, khẳng định vị thế của Robotics Việt Nam trên bản đồ công nghệ quốc tế.

image001.png
Lá cờ Việt Nam giương cao tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026

WRO Open Championship Asia & Pacific là một trong những giải đấu quốc tế của World Robot Olympiad, quy tụ các đội tuyển Robotics học sinh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế. Kỳ thi năm nay có 149 đội tuyển đến từ hơn 20 quốc gia, tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Riêng bảng RoboMission Junior có 30 đội tham dự.

Chức vô địch lịch sử với màn thể hiện áp đảo

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, GV2-HSRL-01 do cô giáo Chủ nhiệm Đặng Thị Thùy Nga hướng dẫn, đã ghi dấu ấn khi đạt 240/240 điểm, số điểm tuyệt đối của lượt thi. Hai học sinh Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong ngày thi thứ hai, thể hiện khả năng lập trình, xử lý tình huống và điều khiển robot với độ chính xác cao.

Chung cuộc, GV2-HSRL-01 đạt 435 điểm, bỏ xa đội đứng thứ hai với 349 điểm và đội đứng thứ ba với 335 điểm.

Kết quả này giúp GV2-HSRL-01 giành chức Vô địch bảng RoboMission Junior, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức Vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của WRO.

Chiến thắng năm nay tiếp tục nối dài hành trình của GV2-HSRL-01 trên đấu trường quốc tế. Năm 2024, đội tuyển GV2-HSRL-0, với đội hình gồm Trần Minh Quân, Phạm Như Lâm và Nguyễn Quang Minh (cùng lớp 9A1), từng giành ngôi Á quân thế giới tại Chung kết WRO ở Thổ Nhĩ Kỳ, thành tích cao nhất của Việt Nam tại WRO thời điểm đó,

Hai năm sau, Trần Minh Quân tiếp tục góp mặt trong đội hình GV2-HSRL-01, lần này thi đấu cùng người bạn cùng lớp 9A1 Lê Trường Vĩ. Với đội hình mới, hai học sinh đã đưa GV2-HSRL-01 lên vị trí cao nhất tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

Hành trình chinh phục từ Á quân thế giới năm 2024 đến chức vô địch năm 2026, hai thành tích lịch sử nối tiếp nhau của Robotics Việt Nam cũng cho thấy sự kế thừa và phát triển liên tục của đội tuyển Robotics Trường THCS Giảng Võ 2. Với Quân, đây là lần trở lại đấu trường quốc tế sau thành tích Á quân thế giới; còn với Vĩ, chức vô địch là dấu ấn nổi bật trong lần thi đấu ở cấp độ này.

image003.png
Lê Trường Vĩ (trái), Trần Minh Quân (phải) cùng cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thùy Nga, người hướng dẫn đội GV2-HSRL-01.

Giảng Võ 2: Từ môi trường STEM đến những dấu ấn trên đấu trường Robotics quốc tế

Không chỉ giành chức Vô địch, Trường THCS Giảng Võ 2 còn có một đội tuyển khác lọt Top 3 tại bảng RoboMission Junior.

Đội GV2-HSRL-B2-02, gồm Tạ Ngọc Gia Bảo (9A3), Đặng Đức Nhật Minh (8A2) và Vũ Đức Lâm (8A7), giành vị trí thứ ba. Như vậy, hai đội tuyển của Trường THCS Giảng Võ 2 cùng góp mặt trong Top 3 của một bảng thi tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

Trước đó, năm 2024, GV2-HSRL-01 giành ngôi Á quân thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, 5/10 đội tuyển của trường lọt Top 10 Quốc gia WRO và đạt Top 5 tại Giải WRO châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Philippines.

Việc 3 năm liên tiếp có đội tuyển đứng trên bục nhận giải tại một giải đấu quốc tế là kết quả của quá trình nhà trường kiên trì xây dựng và phát triển giáo dục STEM - Robotics.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường THCS Giảng Võ 2 xác định giáo dục STEM là một trong những hướng phát triển trọng tâm, chú trọng phát triển tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ cho học sinh.

image005.png
Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, cùng các giáo viên Tổ Tự nhiên 2 và học sinh các đội tuyển tham dự WRO 2026.

Theo Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của phường Giảng Võ, cùng tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh đã tạo điều kiện để nhà trường xây dựng môi trường STEM bài bản, giúp học sinh có thêm cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo.

“Chuỗi thành tích liên tiếp – từ Á quân WRO thế giới năm 2024, những dấu ấn tại WRO năm 2025, đến chức Vô địch năm 2026 tại Ấn Độ – là minh chứng cho quá trình thầy và trò kiên trì theo đuổi STEM - Robotics. Qua các sân chơi lớn, học sinh không chỉ mang thành tích về cho nhà trường và đất nước mà còn có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực làm chủ công nghệ”, Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang chia sẻ.

Thành tích tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi của Trường THCS Giảng Võ 2 trong việc đưa STEM - Robotics trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển năng lực của học sinh, đồng thời mở rộng cơ hội để học sinh Việt Nam bước ra các sân chơi công nghệ quốc tế.

#Robotics #WRO #Giảng Võ 2 #Vô địch #STEM #Robot

Cùng chuyên mục

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

Nhận diện hiện tượng sinh viên đi học và vẫn đạt kết quả học tập bình thường nhưng ngày càng ít kết nối với môi trường học đường, giảng viên Khối Giáo dục FPT đề xuất khung giải pháp dùng AI để nhận diện sớm các dấu hiệu, giúp thầy cô và cán bộ nhà trường có cơ sở đồng hành, hỗ trợ người học nâng cao trải nghiệm.

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

TPO - Có IELTS, sinh viên có lợi thế gì khi bước vào giảng đường? Vận dụng tiếng Anh thế nào để đọc tài liệu, tự học và tiếp cận kiến thức chuyên ngành?. Những câu hỏi này sẽ được trao đổi tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 14h ngày 1/10.

Trường THPT Khương Đình (Hà Nội)

Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Ban phụ huynh tự tung tự tác

TP - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, quỹ phụ huynh lại trở thành vấn đề “nóng” khi việc thu - chi cũng như các khoản phải đóng góp liên tục bị biến tướng. Trong lúc chờ thông tư mới, ban phụ huynh nhiều lớp vẫn quyết định thu – chi và đưa phụ huynh vào thế bị “úp sọt”.

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

TPO - Hình ảnh những học sinh tiểu học ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường, bên cạnh 2 thùng rác ở Đắk Lắk khiến nhiều phụ huynh xót xa. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường không cho mang thức ăn vào trường.

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh. Nhà trường cũng không được giao cho ban đại diện thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, tài chính và chuyên môn của trường. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55 năm 2011.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

TPO - “Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam) chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng để hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, triển khai các dự án sinh viên, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng và truyền thông chung. Lễ ký kết được tổ chức tại Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

TPO - Một ngày sau khi Báo Tiền Phong phản ánh bốn trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị quá hạn hoàn thành, chiều 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trường tại xã Dân Hóa. Ông yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.

Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An)

Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi

TP - Nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ, điều họ quan tâm là mỗi hoạt động trải nghiệm phải thực chất, phù hợp và mang lại giá trị thiết thực cho các em, thay vì chỉ được nhìn nhận qua những chuyến đi xa hay tới địa điểm mới.

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

Tối ngày 27/9/2026, sự kiện THE GRAND BEAT đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và công chúng. Thông qua chương trình, Sangsang không chỉ tri ân và tôn vinh những giá trị cao quý của nghề giáo, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế cùng chất lượng giáo dục vượt trội, từng bước đóng góp vào sự nâng tầm giáo dục nước nhà.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe