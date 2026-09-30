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Giáo dục

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Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Hà Linh

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh. Nhà trường cũng không được giao cho ban đại diện thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, tài chính và chuyên môn của trường. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55 năm 2011.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tư mới đề ra nguyên tắc hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh là phối hợp với nhà trường và cha mẹ học sinh trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho trẻ.

Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giữa gia đình, nhà trường phải thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo tự nguyện, không làm phát sinh các khoản đóng góp bắt buộc hoặc nghĩa vụ tài chính trái quy định.

Điều 10, thông tư quy định, những việc ban đại diện cha mẹ học sinh và các thành viên ban đại diện không được làm.

Cụ thể, ban đại diện cha mẹ học sinh không can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc cản trở hoạt động của nhà trường.

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Sau lễ khai giảng năm học mới, các lớp tổ chức họp phụ huynh trong đó thường thông báo các khoản thu quỹ đầu năm.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu, thời hạn hỗ trợ hay ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh.

Không sử dụng danh nghĩa để vận động tài trợ cho nhà trường, thu, tiếp nhận, quản lý hoặc tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; không lợi dụng hoạt động để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Không phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động ban đại diện.

Thông tư cũng quy định, cha mẹ học sinh có quyền được cung cấp thông tin cần thiết, chính xác liên quan đến chăm sóc, giáo dục học sinh.

Có thể tham gia ý kiến về nội dung liên quan chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh. Phản ánh, kiến nghị trực tiếp với cơ sở giáo dục hoặc thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để đề nghị trao đổi, đối thoại.

Không ép buộc phụ huynh hỗ trợ hoạt động

Phụ huynh không bị ép buộc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc bị phân biệt đối xử, gây bất lợi vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động.

Về trách nhiệm của nhà trường và người đứng đầu trường học, thông tư quy định, nhà trường chủ động phối hợp cha mẹ học sinh phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục.

Thiết lập, công khai và duy trì kênh trao đổi, tiếp nhận thông tin với cha mẹ học sinh, đảm bảo an toàn thông tin.

Nhà trường không giao cha mẹ học sinh, ban đại diện phụ huynh thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành, tài chính hoặc chuyên môn của trường.

Thời gian qua, không ít phụ huynh có ý kiến về hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó có việc thu quỹ hoạt động. Có nơi, tiền quỹ phụ huynh thu vài triệu đồng một học kỳ, trong khi mức chi không công khai, minh bạch.

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#ban phụ huynh #quỹ phụ huynh #Bộ GD&ĐT #ban phụ huynh không thu tiền

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