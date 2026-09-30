Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Tôi nghĩ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khoảng trống quỹ phụ huynh

Nghiêm Huê

TP - Mỗi dịp đầu năm học mới, câu chuyện quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh và bài toán lạm thu lại trở thành tâm điểm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ GD&ĐT cùng các địa phương đều ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, vạch rõ lằn ranh những khoản thu được phép và không được phép, nhưng điệp khúc "tự nguyện trên tinh thần ép buộc" vẫn tái diễn với nhiều biến tướng tinh vi.

Bản chất của ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập nhằm tạo cầu nối gắn kết gia đình với nhà trường, hỗ trợ các hoạt động giáo dục và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh. Tuy nhiên, ở không ít nơi, ban đại diện này dường như bị biến thành một "cánh tay nối dài", đứng ra gánh vác việc thu những khoản kinh phí ngoài luồng mà theo quy định nhà trường không được phép trực tiếp đứng tên.

Điểm mấu chốt nằm ở hai từ "tự nguyện". Thông tư số 55 của Bộ GD&ĐT quy định rất rõ ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản phục vụ cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ giáo viên, hỗ trợ công tác quản lí hay sửa chữa trường lớp. Dẫu vậy, trên thực tế, các khoản chi cho rèm cửa, điều hòa, máy chiếu, sơn sửa lớp học hay quỹ tri ân thầy cô vẫn liên tục xuất hiện dưới hình thức cào bằng mức đóng góp bình quân theo đầu người.

Cơ chế "áp đặt ngầm" này khiến nhiều phụ huynh dù hoàn cảnh khó khăn vẫn phải cắn răng đóng góp vì tâm lí e ngại con em bị phân biệt đối xử hoặc cô lập trong tập thể lớp. Khi sự tự nguyện bị tước bỏ ranh giới tự do ý chí, nó trở thành gánh nặng kinh tế đè nặng lên các gia đình thu nhập thấp vào mỗi mùa tựu trường.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này trước hết đến từ sự thiếu minh bạch và lỏng lẻo trong giám sát tài chính nội bộ. Ban giám hiệu một số trường học chọn cách đứng ngoài cuộc trên danh nghĩa, đẩy toàn bộ trách nhiệm thỏa thuận sang ban phụ huynh để né tránh quy định thanh tra. Bên cạnh đó, ngân sách chi cho giáo dục tại nhiều cơ sở còn eo hẹp, trong khi nhu cầu nâng cấp điều kiện học tập ngày càng cao, dẫn đến việc nhà trường tìm cách xã hội hóa nhưng lại vận hành sai lệch bản chất.

Để chấm dứt tình trạng lạm thu trá hình, giải pháp căn cơ phải bắt đầu từ việc quy trách nhiệm người đứng đầu. Không có chuyện hiệu trưởng không biết phụ huynh thu-chi gì trong ngôi trường của mình. Hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất nếu trong khuôn viên nhà trường xuất hiện các khoản thu trái quy định, bất kể khoản thu đó do giáo viên chủ nhiệm hay ban phụ huynh khởi xướng.

Bên cạnh đó, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh cần được chuẩn hóa và giám sát chặt chẽ. Nguyên tắc đóng góp phải là tự nguyện tuyệt đối, không quy định mức sàn, không chia bình quân và hoàn toàn bảo mật danh tính mức đóng của từng cá nhân. Các khoản tài trợ cho cơ sở vật chất nếu có phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xã hội hóa theo quy định, công khai từ khâu dự toán, tiếp nhận đến nghiệm thu và quyết toán độc lập.

Chỉ khi đưa quỹ phụ huynh trở về đúng vai trò đồng hành nhân văn và xử lí nghiêm minh các hành vi lách luật, áp lực tài chính đầu năm học mới thực sự được cởi bỏ, trả lại môi trường giáo dục sự trong sáng và bình đẳng vốn có.

Vấn đề lạm thu và các khoản thu núp bóng đầu năm học luôn được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp lí khá chặt chẽ, từ luật đến các thông tư chuyên ngành. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn âm ỉ diễn ra do khoảng trống trong giám sát thực thi và tâm lí cả nể. Để xử lí triệt để, việc bóc tách các hành vi vi phạm theo khung pháp luật và xác định rõ chế tài đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục là yếu tố quyết định.

#Quỹ phụ huynh #Lạm thu trường học #Ban đại diện cha mẹ #Minh bạch tài chính #Quy trách nhiệm hiệu trưởng

Cùng chuyên mục

Khi Thủ tướng 'cầm tay chỉ việc'

Khi Thủ tướng 'cầm tay chỉ việc'

TP - Hình ảnh đẹp nhất về ngành giáo dục gần đây, có lẽ là những ngôi trường khang trang đẹp đẽ ở vùng xa biên giới kịp thời về đích trước năm học mới. Những nơi mà nếu không có sự quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước, thầy cô và học trò khó lòng bám trụ trước khó khăn. Hơn 200 trường phổ thông liên cấp nội trú sẽ thắp sáng tri thức các xã biên giới.

Bão Việt Mỹ và lòng tham

Bão Việt Mỹ và lòng tham

TP - Nhiều người ví câu chuyện xung quanh Cty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) như một cơn bão, đang quét bay nhiều chiếc ghế quan chức trục lợi liên quan tới ngành y.

Vật chất và phẩm hạnh

Những câu hỏi đầu năm học

TP - Năm học mới đã bắt đầu được một tuần. Năm học của rất nhiều cái mới. Cả nước đã tinh gọn tới hơn một nửa số lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trong tổng số 37.515 cơ sở), giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó. Là năm học cả nước sẽ trở lại sử dụng một bộ SGK thống nhất.

Giáo dục không phải cuộc đua điểm số

Giáo dục không phải cuộc đua điểm số

TPO - Ngày 5/9, tiếng trống khai trường vang lên trên mọi miền đất nước. Sân trường rực cờ hoa, học sinh áo quần tươm tất, thầy cô đứng trên bục giảng trang nghiêm, những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một năm học mới bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ.

'Hộ linh tráng sĩ' đẹp mắt nhưng quá tham lam

TPO - Được đầu tư công phu về bối cảnh, hình ảnh và võ thuật, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" cho thấy năng lực sản xuất phim huyền sử quy mô lớn của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, kịch bản ôm đồm nhiều tuyến truyện và nhân vật khiến tác phẩm thiếu chiều sâu, chưa tạo được hiệu quả tương xứng với tham vọng.

Hollywood ẵm trọn 3 tỷ USD

Hollywood ẵm trọn 3 tỷ USD

TPO - Sau nhiều mùa hè ảm đạm, Hollywood dường như đã nhớ lại sức mạnh cốt lõi của điện ảnh: khiến hàng triệu người xa lạ cùng muốn bước vào một căn phòng tối, nhìn lên màn hình lớn và tin rằng thứ đang diễn ra trước mắt họ xứng đáng để có mặt ở đó.

Khi hiệu trưởng đứng lớp

Khi hiệu trưởng đứng lớp

TP - Bắt đầu từ năm học mới này, cả nước dự kiến sẽ giảm 17.102 cơ sở giáo dục công lập (chiếm 45,7% số đầu mối) thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...

Livestream triệu view nuôi lớn rác mạng

Livestream triệu view nuôi lớn rác mạng

TPO - Chửi bới, bóc mẽ, xúc phạm, phô bày đời tư... ngày càng xuất hiện dày đặc trong những phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Đằng sau những con số "khủng" là một nghịch lý đáng lo ngại: càng ồn ào, càng cực đoan, nội dung càng dễ lan truyền. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi sự lệch chuẩn được đổi lấy lượt xem và lợi ích kinh tế, môi trường văn hóa trên không gian mạng sẽ phải trả giá.

Đừng để học sinh gánh lỗi thay

Đừng để học sinh gánh lỗi thay

TP - Gian lận thi cử là vi phạm pháp luật. Khi pháp luật đã quy định mà vẫn cố tình vi phạm, không thể chỉ gọi đó là chuyện đạo đức. Đúng như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Quốc hội: “Cần nói mạnh mẽ rằng ngay trong trường học, gian lận thi cử cũng là hành vi vi phạm pháp luật”.

Tường lửa cho trẻ em

Tường lửa cho trẻ em

TP - Cuối cùng, bức “tường lửa” nhằm bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trước tác hại ngày càng lớn của mạng xã hội cũng như các trò chơi trực tuyến đã được cơ quan quản lý của Việt Nam quyết tâm xác lập.

Cải cách cơ chế thi cử

Cải cách cơ chế thi cử

TP - Trận “mưa điểm 10” môn Toán ở Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi liệu có trở thành giọt nước tràn cái “ly” thi cử đang gây nhiều tranh luận hiện nay.

Tìm 'kỳ lân công nghiệp văn hóa' ở Việt Nam

Tìm 'kỳ lân công nghiệp văn hóa' ở Việt Nam

TPO - Theo ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, khi hội tụ đầy đủ các điều kiện về chính sách, nguồn lực và thị trường, Việt Nam có cơ hội xây dựng những thương hiệu công nghiệp văn hóa toàn cầu, hình thành các "kỳ lân công nghiệp văn hóa”.

Vật chất và phẩm hạnh

Tản mạn cùng trái bóng đang lăn

TP - Sau gần trăm năm tồn tại và phát triển, Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 lần đầu tiên mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển, từ 8 lên 12 bảng đấu, đẩy số trận từ 64 lên 104 trận, kéo dài tới 39 ngày. Cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 3 nước đồng đăng cai, là Mỹ, Canada và Mexico.

Phía sau 'dải ngân hà' điểm 10

Phía sau 'dải ngân hà' điểm 10

TP - Dư luận cả nước xôn xao với “dải ngân hà” lấp lánh điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Điểm thi có 328 thí sinh, thì 299 thí sinh có số báo danh liền nhau đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó có tới 146 điểm 10. Hầu hết thí sinh tại điểm thi trên là học sinh trường chuyên của tỉnh này.

Hiểu đúng về công nghiệp văn hóa

Hiểu đúng về công nghiệp văn hóa

TPO - Những sân vận động kín khán giả và các kỷ lục doanh thu phòng vé là những chỉ dấu tích cực không thể phủ nhận, cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường văn hóa Việt Nam.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe