14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

TPO - Có IELTS, sinh viên có lợi thế gì khi bước vào giảng đường? Vận dụng tiếng Anh thế nào để đọc tài liệu, tự học và tiếp cận kiến thức chuyên ngành?. Những câu hỏi này sẽ được trao đổi tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 14h ngày 1/10.

Với chủ đề “Có IELTS rồi, học đại học khác gì?”, chương trình mang đến góc nhìn từ nhà trường, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh và sinh viên về việc sử dụng năng lực ngoại ngữ trong học tập ở bậc đại học.

Tham gia talkshow có TS Hồ Thanh Trí, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường ĐH Công Thương TPHCM; Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, quản lý học thuật tại DOL English, đạt IELTS 8.5 Overall.

TS. Hồ Thanh Trí nhận bằng Tiến sĩ Tài chính tại Tomas Bata University in Zlín, Cộng hòa Séc. Hiện ông là Viện trưởng Viện Quốc tế, HUIT, phụ trách phát triển các chương trình đào tạo quốc tế và thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa của Nhà trường.

TS Hồ Thanh Trí, Viện trưởng Viện Quốc tế, Trường ĐH Công Thương TPHCM.

Ông Trí có chuyên môn trong các lĩnh vực Tài chính, FinTech, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và quản trị, đồng thời tham gia giảng dạy trong các chương trình Visiting Professor tại một số trường đại học quốc tế như University of Insubria, University of Foggia và University of Sannio (Ý). Ông có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các chương trình liên kết đào tạo, song bằng, trao đổi sinh viên – giảng viên và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh từng nhận học bổng và tốt nghiệp cử nhân Kinh tế loại ưu tại ĐH Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga; nhận học bổng và tốt nghiệp thạc sĩ Tài chính loại xuất sắc tại ĐH West of England (UWE Bristol), Vương quốc Anh. Cô có các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL, TEFL và từng đạt danh hiệu “Đại sứ quốc tế” thời đại học.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, quản lý học thuật tại DOL English, đạt IELTS 8.5 Overall.

Ngoài ra, talkshow còn có hai sinh viên có thành tích học tập loại ưu của Trường Đại học Công Thương TPHCM là Nguyễn Hoàng Phương Anh, Sinh viên năm 2 chuyên ngành Logistics ( thuộc Viện Quốc tế) - Đại diện cho sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại học Tây Nam Trùng Khánh (Trung Quốc) trong khuôn khổ “Hành trình Đỏ” và Đỗ Lê Tuấn - Sinh viên năm 2 ngành Quản trị Kinh doanh - Trực tiếp hỗ trợ công tác tiếp đón, dẫn đoàn và hậu cần cho đại biểu, sinh viên Đại học Thanh Hoa trong chuỗi hoạt động giao lưu quốc tế.

Nguyễn Hoàng Phương Anh và Đỗ Lê Tuấn trong chương trình trao đổi với sinh viên quốc tế ở Trung Quốc.

Từ trải nghiệm học tập và giảng dạy, các khách mời sẽ phân tích cách vận dụng những kỹ năng đã rèn luyện trong quá trình học IELTS vào việc đọc giáo trình, nghe giảng, viết báo cáo, thuyết trình và tham gia các hoạt động học thuật.

Chương trình cũng đặt ra câu hỏi: Vì sao học tiếng Anh cấp 3 điểm số cao nhưng người học vẫn có thể gặp khó khăn với tài liệu chuyên ngành khi lên ĐH? Cần tiếp tục rèn luyện thế nào để phát triển khả năng tự học? Có hay không phương pháp vừa giúp học tiếng Anh hiệu quả, vừa giúp chinh phục các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa...?

Sinh viên tham gia chương trình sẽ chia sẻ trải nghiệm thực tế trên giảng đường, cách tìm kiếm tài liệu, duy trì việc học tiếng Anh và sử dụng ngoại ngữ để giải quyết những yêu cầu cụ thể của môn học.

Bên cạnh nội dung ứng dụng, talkshow dành một phần trao đổi về công bằng giữa thí sinh có và không có IELTS trong xét tuyển đại học. Các khách mời sẽ thảo luận cách ghi nhận năng lực ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu từng ngành, đồng thời bảo đảm cơ hội cho người học có năng lực nhưng chưa sở hữu chứng chỉ.