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TP Huế: Dạy kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khẩn cấp cho học sinh

Ngọc Văn

TPO - Tham gia chương trình Trường học an toàn do Trung tâm Thanh thiếu nhi Huế tổ chức, hơn 600 học sinh được trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng bổ ích về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nước và ứng phó sự cố khẩn cấp.

Chiều 30/9, tại Trường Tiểu học Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ, TP. Huế), Trung tâm Thanh thiếu nhi Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm 2026 với chủ đề Trường học an toàn.

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Hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Vỹ Dạ tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Trường học an toàn”.

Chương trình thu hút hơn 600 học sinh tham gia, hướng đến mục tiêu trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa rủi ro và biết cách ứng phó trước các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.

Tại chương trình, học sinh được tiếp cận chuyên đề Chủ động phòng ngừa - An toàn trong tình huống khẩn cấp thông qua nhiều hình thức trực quan, sinh động và có tính tương tác cao. Nội dung tập trung vào các kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp sự cố.

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Học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và kỹ năng thoát hiểm trong chương trình “Trường học an toàn”.

Điểm hấp dẫn của chương trình là các em được tiếp cận những tình huống gần gũi với đời sống học đường và sinh hoạt thường ngày. Thông qua trao đổi, đặt câu hỏi và thực hành xử lý tình huống, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu nguy hiểm, lựa chọn phương án ứng phó phù hợp cũng như biết tìm đến sự hỗ trợ của người lớn, thầy cô giáo hoặc lực lượng chức năng khi cần thiết.

Nhiều nội dung được thiết kế theo hướng trải nghiệm thực tế, giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện phản xạ xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn và khả năng giữ bình tĩnh trước những sự cố bất ngờ.

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Các em hào hứng tham gia trao đổi, diễn đạt kiến thức, sự hiểu biết về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nước và ứng phó sự cố.

Theo anh Hàn Phương Quốc Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn như cháy nổ, đuối nước hay tai nạn thương tích vẫn tiềm ẩn trong cuộc sống.

Thông qua chương trình, các em được trang bị thêm những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ bạn bè và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

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#TP. Huế #Trường học an toàn #kỹ năng sống #học sinh #Trường Tiểu học Vỹ Dạ #phòng cháy chữa cháy #phòng chống đuối nước #kỹ năng thoát hiểm

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