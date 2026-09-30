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Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

Huỳnh Thủy

TPO - Hình ảnh những học sinh tiểu học ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường, bên cạnh 2 thùng rác ở Đắk Lắk khiến nhiều phụ huynh xót xa. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường không cho mang thức ăn vào trường.

Ngày 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số học sinh tiểu học ở tỉnh Đắk Lắk đứng, ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường, bên cạnh 2 thùng rác. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, học sinh mặc đồng phục đứng, ngồi ăn sáng ngay khu vực trước cổng trường. Có em ngồi trên bậc bê tông, bên cạnh là 2 thùng rác lớn.

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Học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi ngồi ăn sáng bên cạnh nhiều thùng rác đặt trước cổng trường.

Nhà trường nói gì?

Liên quan hình ảnh học sinh ăn sáng trước cổng trường, bà Dương Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, cho biết trước đây học sinh thường mang đồ ăn vào tận lớp để ăn, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn vấn đề an toàn thực phẩm.

Sau đó, nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh không cho con mang đồ ăn vào lớp mà chỉ ăn trong khuôn viên trường. Đến năm học này, nhà trường quán triệt học sinh không mang thức ăn vào trường và khuyến khích các em ăn sáng tại nhà.

Theo bà Dương Vân Anh, một số học sinh mua đồ ăn tại các quầy hàng trước cổng trường rồi đứng ăn tại chỗ. Do tình trạng học sinh xả rác bừa bãi, bảo vệ đã đưa thùng rác ra gần khu vực các em đứng ăn, dẫn đến hình ảnh học sinh ăn sáng cạnh thùng rác.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi cho rằng việc mua đồ ăn sáng trước cổng trường, nhất là những thực phẩm không rõ nguồn gốc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Việc học sinh chạy ra, chạy vào khu vực cổng trường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ, bà Nguyễn Thị Chín, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường không có quy định hay chỉ đạo cấm học sinh mang đồ ăn sáng vào khuôn viên.

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Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trường Tộ (phân hiệu 2) ăn sáng trước cổng trường có 2 thùng rác lớn.

Theo bà Nguyễn Thị Chín, những tuần qua thời tiết mưa liên tục, nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh chạy xe máy vào sân trường đưa đón con. Khi đó, một số phụ huynh và học sinh cũng vào khuôn viên để ăn sáng.

Khi thời tiết thuận lợi, trường thông báo phụ huynh không đưa xe vào sân và không ở lại ăn sáng cùng con. Nguyên nhân, theo bà Chín, một số phụ huynh vừa ăn sáng vừa hút thuốc, ảnh hưởng đến học sinh; việc xe máy di chuyển trong sân trường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vị hiệu trưởng này cho rằng có thể phụ huynh hiểu nhầm việc nhà trường không cho phụ huynh ở lại ăn sáng cùng con thành việc học sinh không được ăn sáng trong trường.

Sau sự việc, nhà trường thông báo lại đến từng lớp để phụ huynh nắm rõ, đồng thời bố trí ghế đá để học sinh có thể ngồi ăn sáng trong khuôn viên trước khi vào lớp.

Yêu cầu tạo điều kiện cho học sinh ăn sáng

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao, cho biết đã nắm thông tin và sẽ chỉ đạo các trường tạo điều kiện để học sinh đến trường buổi sáng có nơi ăn uống phù hợp.

Theo ông Thọ, học sinh được mang đồ ăn sáng vào khuôn viên trường để ăn. Nhà trường có trách nhiệm bố trí bàn ghế hợp lý cho các em, không để tình trạng học sinh phải đứng bên ngoài ăn; đồng thời tuyên truyền cho phụ huynh về an toàn thực phẩm.

UBND phường Ea Kao cũng đã xây dựng kế hoạch chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong trước cổng trường, nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

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#Học sinh #Đắk Lắk #trường học #ăn sáng #thùng rác #phụ huynh

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