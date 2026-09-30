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Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

Đức Anh

TPO - Từ nghi thức Đội, kỹ năng chỉ huy đến giao tiếp, thuyết trình, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh được bồi dưỡng qua chương trình tập huấn công tác Đoàn – Đội năm học 2026-2027 tại 3 khu vực của tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày 28 đến 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình tập huấn năm học 2026-2027 tại 3 khu vực Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

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Lớp tập huấn tổ chức tại khu vực Hòa Bình

Đây là hoạt động nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, hoạt động được tổ chức trong 3 ngày, lần lượt tại khu vực Hòa Bình ngày 28/9, Phú Thọ ngày 29/9 và Vĩnh Phúc ngày 30/9.

Tại khu vực Hòa Bình, ngày 28/9, chương trình có 150 học sinh là thành viên Ban Chỉ huy Liên đội cùng 235 cán bộ quản lý, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tập huấn kỹ năng chỉ huy Đội dành cho học sinh Ban Chỉ huy Liên đội và cán bộ Tổng phụ trách Đội.

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Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội được bồi dưỡng tại đây.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề, tập trung vào bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội; hướng dẫn, chấn chỉnh Đội nghi thức trong triển khai thực hiện Nghi thức Đội theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Các em học sinh cũng được trang bị những kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với cán bộ chỉ huy Liên đội; tăng cường khả năng thuyết trình, giao tiếp, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác truyền thông.

Việc chú trọng bồi dưỡng trực tiếp Ban Chỉ huy Liên đội nhằm xây dựng lực lượng học sinh nòng cốt trong các hoạt động Đội tại trường học. Từ những kỹ năng được trang bị, các em có thêm khả năng điều hành sinh hoạt, tổ chức hoạt động tập thể, giao tiếp và lan tỏa phong trào trong học sinh.

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Các em học sinh cũng được trang bị những kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với cán bộ chỉ huy Liên đội...

Trong khuôn khổ chương trình, anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh trao cờ cho Ban Chỉ huy Đội lâm thời trong thời gian tổ chức lớp học.

Đây cũng là dịp để đội viên, cán bộ Đoàn - Đội giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội trong trường học.

Không chỉ tập trung vào học sinh và cán bộ Tổng phụ trách Đội, chương trình tập huấn còn dành cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Ở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề về nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ tư vấn học đường, công tác xã hội, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe và y tế trường học.

Chương trình cũng cập nhật các nội dung liên quan đến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia trong trường học; tăng cường triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, phấn đấu năm học 2026-2027 đạt 100% học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh tham gia BHYT.

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Anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh trao cờ cho Ban Chỉ huy Đội lâm thời trong thời gian tổ chức lớp học.

Việc triển khai chương trình tại cả 3 khu vực Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc trong 3 ngày tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh ở các địa bàn cùng tiếp cận một chương trình tập huấn thống nhất, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phù hợp với thực tế cơ sở.

Thông qua chương trình, công tác Đoàn - Đội trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được chú trọng cả về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động và khả năng thích ứng với môi trường số.

Đặc biệt, việc đưa kỹ năng ứng dụng công nghệ, AI vào truyền thông Đội giúp học sinh từng bước tiếp cận phương thức truyền tải hoạt động Đội phù hợp với sự thay đổi của đời sống học sinh hiện nay.

Chương trình tập huấn năm học 2026-2027 được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Đội trong trường học; đồng thời tạo môi trường để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong giáo dục, rèn luyện thiếu nhi.

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#Công tác Đoàn - Đội #Kỹ năng chỉ huy Đội #Chương trình tập huấn #Giáo dục thiếu nhi #Ứng dụng công nghệ AI

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