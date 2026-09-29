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Chị Trần Diệp Mỹ Dung làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.

Sáng 29/9, tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028 đã diễn ra phiên 1, đánh dấu dấu mốc đầu tiên của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng mới.

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Toàn cảnh Đại hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Một điểm đáng chú ý tại Đại hội là Ban Tổ chức không phát tài liệu giấy cho đại biểu. Để xem tài liệu, đại biểu sử dụng điện thoại quét mã QR để truy cập, tra cứu và sử dụng.

Ngoài ra, đại biểu tham dự Đại hội được điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần tạo thuận lợi, nhanh chóng trong công tác đón tiếp và quản lý đại biểu.

Cách làm này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn - Hội, đồng thời giúp giảm lượng giấy sử dụng, thuận tiện cho đại biểu trong việc tra cứu các nội dung liên quan đến chương trình, văn kiện và hoạt động của Đại hội.

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Các đại biểu quét mã QR bằng điện thoại để truy cập và sử dụng tài liệu.
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Đại biểu quét khuôn mặt điểm danh.

Tại phiên 1, Đại hội đã biểu quyết, bầu 33 anh chị tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2028; 5 anh chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.

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Chị Trần Diệp Mỹ Dung.

Ba nhân sự được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gồm: anh Đào Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; anh Nguyễn Đình Nghiệp - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đà Lạt; anh Trần Hoàng Phúc - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

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Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự.

Sau phần kiện toàn nhân sự, Đại hội diễn ra Diễn đàn "Sinh viên Lâm Đồng kiến tạo tương lai, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới", góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028.

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#Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I #chị Trần Diệp Mỹ Dũng #Lâm Đồng #Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng #kiện toàn nhân sự

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