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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Lào Cai quảng bá quê hương bằng tiếng Anh

Thành Đạt

TPO - Sáng 29/9, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2026, với chủ đề “DISCOVER LAO CAI – Speak, Connect & Inspire 2026”.

Phát biểu khai mạc, anh Hoàng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, cuộc thi nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy sáng tạo và tinh thần chủ động hội nhập quốc tế.

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Anh Hoàng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu khai mạc.

Theo anh Linh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, tiếng Anh là một trong những công cụ giúp người trẻ tiếp cận tri thức, giao lưu với các nền văn hóa và giới thiệu hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế.

“DISCOVER LAO CAI – Speak, Connect & Inspire 2026” không chỉ là cuộc tranh tài về ngoại ngữ mà còn là sân chơi để đoàn viên, thanh niên thể hiện kiến thức, tư duy, sự sáng tạo, khả năng thuyết trình và bản lĩnh.

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Ở phần thi tình huống trên sân khấu, các đội sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh Lào Cai.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai kỳ vọng sau cuộc thi sẽ có thêm nhiều câu lạc bộ tiếng Anh trong tổ chức Đoàn, các hoạt động giao lưu quốc tế, sáng kiến học ngoại ngữ và ngày càng nhiều bạn trẻ sử dụng tiếng Anh trong học tập, công việc và đời sống.

Vòng chung kết có 5 đội thi xuất sắc tranh tài, thể hiện khả năng tiếng Anh, thuyết trình, làm việc nhóm và sáng tạo qua những phần giới thiệu về văn hóa, lịch sử, cảnh sắc, con người và tiềm năng Lào Cai.

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Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết quả, Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng thuộc về Chi đoàn lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, xã Mậu A. Giải Nhì trị giá 3 triệu đồng thuộc về Chi đoàn lớp 10 Anh 2, Trường THPT Chuyên Lào Cai, phường Cam Đường.

Ba Giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, được trao cho Chi đoàn lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, xã Lục Yên; Chi đoàn lớp 11D2, Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái và Chi đoàn lớp 11A3, Trường THPT số 1 Bảo Yên, xã Bảo Yên.

Ban Tổ chức cũng trao Giải Ngôi sao trí tuệ cho Chi đoàn lớp 10 Anh 2, Trường THPT Chuyên Lào Cai và Giải Dấu ấn Tài năng cho Chi đoàn lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An.

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