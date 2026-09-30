Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

Dù mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, mỗi chuyến du lịch nước ngoài luôn đi kèm không ít công đoạn chuẩn bị phức tạp: từ đổi ngoại tệ, mua SIM kết nối đến tìm hiểu phương thức thanh toán nội địa. Khi trở về, người dùng lại tốn thời gian rà soát và thống kê chi tiêu. Bằng việc tích hợp từ khâu chuẩn bị, kết nối cho đến quản lý tài chính trên một ứng dụng, MoMo giúp tối giản quy trình và mang lại một hành trình thảnh thơi hơn cho du khách.

Vừa hạ cánh đã có mạng, không cần xếp hàng, không cần tháo SIM

Trải nghiệm gián đoạn kết nối ngay khi vừa hạ cánh luôn mang lại nhiều bất tiện: không thể đặt xe, không thể tra cứu bản đồ hay gửi tin nhắn thông báo cho người thân nếu chưa tìm được Wi-Fi sân bay.

Tính năng eSIM trên MoMo giải quyết triệt để rào cản này bằng cách cho phép người dùng chủ động mua và kích hoạt gói data quốc tế trước chuyến bay. Đến nơi, bật điện thoại lên là có thể dùng mạng. Không phải tìm quầy SIM, không phải tháo SIM đang dùng và cũng không phải lo giữ chiếc SIM cũ ở đâu sau khi thay.

Minh Tú (26 tuổi, Hà Nội) kể lại chuyến đi Nhật cùng nhóm bạn: “4 đứa bay đến Osaka, vừa hạ cánh là cả nhóm đã có mạng sẵn. Đứa thì tra tàu JR đi Namba, đứa thì đặt xe về airbnb, đứa thì nhắn tin cho bạn ở Nhật hẹn giờ. Không ai phải đứng chờ mua SIM cả, tiết kiệm được gần tiếng đồng hồ so với mấy chuyến đi trước.”

Ra nước ngoài vẫn có thể quét QR để thanh toán bằng MoMo

Việc đổi ngoại tệ luôn là rào cản tài chính quen thuộc trong mỗi chuyến đi: quy đổi dư thừa dẫn đến lãng phí tiền lẻ, quy đổi thiếu lại bất tiện, cùng mối lo nhẩm tính tỷ giá tại điểm bán. Giờ đây, người dùng MoMo có thể quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và nhiều nước khác. Cách thanh toán cũng quen thuộc: mở MoMo, quét mã QR và xác nhận giao dịch. Tỷ giá được hiển thị trước khi thanh toán để biết mình đang trả bao nhiêu tiền Việt.

Một bữa ăn ở Yokohama, ly cà phê ở Seoul hay món đồ mua ở Đài Bắc, những khoản chi nhỏ trong chuyến đi đều có thể thanh toán theo cách quen thuộc. Điều tiện nhất là không phải học thêm một cách thanh toán mới mỗi khi đến một nước khác.

Kiểm soát chi tiêu minh bạch suốt hành trình du lịch

Quản lý tài chính sau mỗi chuyến đi thường tốn nhiều thời gian khi du khách phải đối mặt với các khoản tiền mặt dư thừa, rà soát sao kê ngân hàng và phân loại từng danh mục chi tiêu.

Thông qua MoMo, mọi giao dịch ngoại tệ đều được đồng bộ theo thời gian thực: quy đổi sẵn sang Việt Nam Đồng, hiển thị chi tiết bằng tiếng Việt và lưu lại thông tin giao dịch trên ứng dụng. Người dùng dễ dàng theo dõi hạn mức chi tiêu, nhận biết các khoản chi lớn và chủ động kiểm soát ngân sách trong suốt hành trình. Đặc biệt, tính năng này tối ưu hóa trải nghiệm du lịch theo nhóm, giúp minh bạch hóa các khoản chi chung và đơn giản hóa việc chia hóa đơn cuối chuyến đi.

“Lá chắn công nghệ” thầm lặng bảo vệ du khách

Khi du lịch hay công tác nước ngoài, người dùng thường xuyên phải truy cập các mạng Wi-Fi công cộng xa lạ và thực hiện giao dịch tại những điểm bán mới. Trong môi trường giao thương quốc tế vốn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, an toàn thông tin trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm của mỗi chuyến đi.

MoMo hiểu rằng một hành trình chỉ thực sự trọn vẹn khi người dùng cảm thấy an tâm để tận hưởng và kết nối với những điều quan trọng. Là nền tảng tài chính phục vụ hơn 30 triệu người dùng, an toàn bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của MoMo. Hệ thống AI của MoMo quét tín hiệu hành vi, thiết bị, sinh trắc học với độ trễ 100 - 300 mili giây. Mỗi ngày, AI phát hiện và cảnh báo gần 29.000 giao dịch bất thường, bảo vệ hơn 10.000 người dùng trước khi rủi ro xảy ra.

Chỉ cần một ứng dụng cho mọi chuyến đi

Với hệ sinh thái du lịch toàn diện trên MoMo, hành trình xuất ngoại của người Việt nay đã trở nên đơn giản hơn. Thay vì loay hoay mua SIM, đổi tiền hay chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng hoàn toàn có thể xử lý mọi việc ngay trên một nền tảng quen thuộc như tại quê nhà: dùng eSIM tại hơn 200 quốc gia, thanh toán QR ở hơn 60 nước và kiểm soát chi tiêu rõ ràng suốt chuyến đi.

Việc tích hợp toàn diện các phương án chuẩn bị và quản lý tài chính trên một ứng dụng giúp loại bỏ tối đa những rào cản phát sinh, mang lại sự chủ động cùng trải nghiệm thảnh thơi trọn vẹn cho người dùng suốt hành trình.

Tìm hiểu thêm: https://www.momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/du-lich-the-gioi-ket-noi-lai-voi-chinh-minh-8971