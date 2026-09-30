Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Du lịch nước ngoài nhẹ tênh với MoMo

P.V

Dù mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, mỗi chuyến du lịch nước ngoài luôn đi kèm không ít công đoạn chuẩn bị phức tạp: từ đổi ngoại tệ, mua SIM kết nối đến tìm hiểu phương thức thanh toán nội địa. Khi trở về, người dùng lại tốn thời gian rà soát và thống kê chi tiêu. Bằng việc tích hợp từ khâu chuẩn bị, kết nối cho đến quản lý tài chính trên một ứng dụng, MoMo giúp tối giản quy trình và mang lại một hành trình thảnh thơi hơn cho du khách.

Vừa hạ cánh đã có mạng, không cần xếp hàng, không cần tháo SIM

Trải nghiệm gián đoạn kết nối ngay khi vừa hạ cánh luôn mang lại nhiều bất tiện: không thể đặt xe, không thể tra cứu bản đồ hay gửi tin nhắn thông báo cho người thân nếu chưa tìm được Wi-Fi sân bay.

Tính năng eSIM trên MoMo giải quyết triệt để rào cản này bằng cách cho phép người dùng chủ động mua và kích hoạt gói data quốc tế trước chuyến bay. Đến nơi, bật điện thoại lên là có thể dùng mạng. Không phải tìm quầy SIM, không phải tháo SIM đang dùng và cũng không phải lo giữ chiếc SIM cũ ở đâu sau khi thay.

image001.png

Minh Tú (26 tuổi, Hà Nội) kể lại chuyến đi Nhật cùng nhóm bạn: “4 đứa bay đến Osaka, vừa hạ cánh là cả nhóm đã có mạng sẵn. Đứa thì tra tàu JR đi Namba, đứa thì đặt xe về airbnb, đứa thì nhắn tin cho bạn ở Nhật hẹn giờ. Không ai phải đứng chờ mua SIM cả, tiết kiệm được gần tiếng đồng hồ so với mấy chuyến đi trước.”

Ra nước ngoài vẫn có thể quét QR để thanh toán bằng MoMo

Việc đổi ngoại tệ luôn là rào cản tài chính quen thuộc trong mỗi chuyến đi: quy đổi dư thừa dẫn đến lãng phí tiền lẻ, quy đổi thiếu lại bất tiện, cùng mối lo nhẩm tính tỷ giá tại điểm bán. Giờ đây, người dùng MoMo có thể quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và nhiều nước khác. Cách thanh toán cũng quen thuộc: mở MoMo, quét mã QR và xác nhận giao dịch. Tỷ giá được hiển thị trước khi thanh toán để biết mình đang trả bao nhiêu tiền Việt.

image003.png

Một bữa ăn ở Yokohama, ly cà phê ở Seoul hay món đồ mua ở Đài Bắc, những khoản chi nhỏ trong chuyến đi đều có thể thanh toán theo cách quen thuộc. Điều tiện nhất là không phải học thêm một cách thanh toán mới mỗi khi đến một nước khác.

Kiểm soát chi tiêu minh bạch suốt hành trình du lịch

Quản lý tài chính sau mỗi chuyến đi thường tốn nhiều thời gian khi du khách phải đối mặt với các khoản tiền mặt dư thừa, rà soát sao kê ngân hàng và phân loại từng danh mục chi tiêu.

3.png

Thông qua MoMo, mọi giao dịch ngoại tệ đều được đồng bộ theo thời gian thực: quy đổi sẵn sang Việt Nam Đồng, hiển thị chi tiết bằng tiếng Việt và lưu lại thông tin giao dịch trên ứng dụng. Người dùng dễ dàng theo dõi hạn mức chi tiêu, nhận biết các khoản chi lớn và chủ động kiểm soát ngân sách trong suốt hành trình. Đặc biệt, tính năng này tối ưu hóa trải nghiệm du lịch theo nhóm, giúp minh bạch hóa các khoản chi chung và đơn giản hóa việc chia hóa đơn cuối chuyến đi.

“Lá chắn công nghệ” thầm lặng bảo vệ du khách

Khi du lịch hay công tác nước ngoài, người dùng thường xuyên phải truy cập các mạng Wi-Fi công cộng xa lạ và thực hiện giao dịch tại những điểm bán mới. Trong môi trường giao thương quốc tế vốn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, an toàn thông tin trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng trải nghiệm của mỗi chuyến đi.

MoMo hiểu rằng một hành trình chỉ thực sự trọn vẹn khi người dùng cảm thấy an tâm để tận hưởng và kết nối với những điều quan trọng. Là nền tảng tài chính phục vụ hơn 30 triệu người dùng, an toàn bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu của MoMo. Hệ thống AI của MoMo quét tín hiệu hành vi, thiết bị, sinh trắc học với độ trễ 100 - 300 mili giây. Mỗi ngày, AI phát hiện và cảnh báo gần 29.000 giao dịch bất thường, bảo vệ hơn 10.000 người dùng trước khi rủi ro xảy ra.

Chỉ cần một ứng dụng cho mọi chuyến đi

Với hệ sinh thái du lịch toàn diện trên MoMo, hành trình xuất ngoại của người Việt nay đã trở nên đơn giản hơn. Thay vì loay hoay mua SIM, đổi tiền hay chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng khác nhau, người dùng hoàn toàn có thể xử lý mọi việc ngay trên một nền tảng quen thuộc như tại quê nhà: dùng eSIM tại hơn 200 quốc gia, thanh toán QR ở hơn 60 nước và kiểm soát chi tiêu rõ ràng suốt chuyến đi.

Việc tích hợp toàn diện các phương án chuẩn bị và quản lý tài chính trên một ứng dụng giúp loại bỏ tối đa những rào cản phát sinh, mang lại sự chủ động cùng trải nghiệm thảnh thơi trọn vẹn cho người dùng suốt hành trình.

Tìm hiểu thêm: https://www.momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai/du-lich-the-gioi-ket-noi-lai-voi-chinh-minh-8971

#du lịch #MoMo #eSIM #thanh toán #quản lý chi tiêu #chuyến đi quốc tế

Cùng chuyên mục

Ca sĩ Thùy Dương mang lại không khí vui tươi cho phạm nhân tại chương trình.

Thắp sáng ước mơ hoàn lương ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 29/9, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên), tiếp thêm động lực để phạm nhân hướng về ngày trở lại cộng đồng.

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

Trang bị kỹ năng cho những thủ lĩnh Đội trong trường học

TPO - Từ nghi thức Đội, kỹ năng chỉ huy đến giao tiếp, thuyết trình, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh được bồi dưỡng qua chương trình tập huấn công tác Đoàn – Đội năm học 2026-2027 tại 3 khu vực của tỉnh Phú Thọ.

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

Những lần 'check-in' để trở thành một tôi khác

“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 'Không gian lớn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn'

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 'Không gian lớn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn'

TPO - Theo anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn để tổ chức lại nguồn lực và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn hơn, đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp phải cùng khai thác hiệu quả dư địa mới.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm

TPO - Đó là đề nghị của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng khoá I. Trong đó, anh nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm, gắn phong trào với nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số và những vấn đề thực tiễn của địa phương.

[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

[VIDEO] Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Ngày 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026. Từ hơn 462.000 bài dự thi, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 thể loại, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phát huy vai trò của tuổi trẻ trên không gian mạng.

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Tuổi trẻ Lào Cai quảng bá quê hương bằng tiếng Anh

Tuổi trẻ Lào Cai quảng bá quê hương bằng tiếng Anh

TPO - Sáng 29/9, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2026, với chủ đề “DISCOVER LAO CAI – Speak, Connect & Inspire 2026”.

Kiếm tiền tỉ mỗi năm vẫn chật vật nơi thành phố

Kiếm tiền tỉ mỗi năm vẫn chật vật nơi thành phố

TPO - Cơn sốt AI mang nguồn tiền dồi dào cho San Francisco. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở thành phố này sống chật vật, siết chặt chi tiêu đến mức tối đa để có thể cầm cự trước thời đại công nghệ lên ngôi.

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Chọn sống dễ dàng giữa cuộc đời đầy gian nan

Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe