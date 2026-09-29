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Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm

Thái Lâm

TPO - Đó là đề nghị của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng khoá I. Trong đó, anh nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm, gắn phong trào với nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số và những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Chiều 29/9, tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028 diễn ra phiên chính thức.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng việc thành lập Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng mở ra bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên địa phương.

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Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có 7 anh chị.

Theo anh Triết, sau khi Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển, sinh viên có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, việc làm và đóng góp cho địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu sinh viên phải nâng cao tri thức, năng lực số, khả năng thích ứng và bản lĩnh văn hóa.

Anh Triết đề nghị Hội Sinh viên tỉnh tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, hoàn thiện quy chế, chương trình công tác, tăng cường giao ban, kiểm tra và hỗ trợ các cơ sở Hội; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng dữ liệu thống nhất về tổ chức Hội, hội viên và sinh viên.

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Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thứ hai, đổi mới hoạt động Hội, lấy sinh viên làm trung tâm. Mỗi chương trình cần xuất phát từ nhu cầu chính đáng của sinh viên và tạo ra cơ hội cụ thể để các bạn học tập, rèn luyện, trưởng thành.

Thứ ba, Hội cần tạo môi trường để sinh viên rèn luyện toàn diện; đồng thời kết nối các gương “Sinh viên 5 tốt” với học bổng, nghiên cứu khoa học, thực tập, việc làm, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Thứ tư, phát huy vai trò sinh viên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Hội cần kết nối nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp để sinh viên có điều kiện nghiên cứu, thử nghiệm, ươm tạo và đưa các sáng kiến vào thực tiễn.

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Hội Sinh viên Lâm Đồng cần tạo cơ hội để sinh viên "trưởng thành từ thực tiễn".

Cuối cùng, xây dựng dấu ấn riêng của sinh viên Lâm Đồng bằng những đóng góp cụ thể cho địa phương. Các hoạt động cần gắn với những lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế biển, logistics, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số ở cơ sở.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I là Ban Chấp hành đầu tiên, có trách nhiệm đặt nền móng cho tổ chức Hội cấp tỉnh. Vì vậy, cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến thực chất trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

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Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên tỉnh Lâm Đồng.
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Ra mắt Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028.

Giai đoạn 2023-2026, công tác Hội và phong trào sinh viên tại Lâm Đồng ghi nhận nhiều kết quả thiết thực. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Mùa hè xanh” thu hút hơn 3.100 hội viên, sinh viên tham gia, mang lại nguồn lợi gần 2,1 tỷ đồng; hơn 100 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút trên 6.500 lượt hội viên, sinh viên. Công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên được chú trọng với 13 quỹ học bổng thường xuyên, trao 1.761 suất, tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

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#Sinh viên Lâm Đồng #nâng cao năng lực #Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I #làm chủ tương lai #tri thức #bản lĩnh #sáng tạo

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