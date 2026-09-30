Thắp sáng ước mơ hoàn lương ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 29/9, Thành Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên), tiếp thêm động lực để phạm nhân hướng về ngày trở lại cộng đồng.
TPO - Từ nghi thức Đội, kỹ năng chỉ huy đến giao tiếp, thuyết trình, tổ chức hoạt động và ứng dụng công nghệ, hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh được bồi dưỡng qua chương trình tập huấn công tác Đoàn – Đội năm học 2026-2027 tại 3 khu vực của tỉnh Phú Thọ.
“Tôi chưa bao giờ hình dung cả cuộc đời mình vốn đã quen với công việc văn phòng, lại có thể xuất hiện trên những nẻo đường chạy bộ và chinh phục cự ly khó nhất nhì Việt Nam. Tôi vẫn có thể lựa chọn cuộc sống vui vẻ trong văn phòng, cống hiến chất xám và sức lực, nhưng song song đó, tôi muốn có một cái tôi khác ở đời sống cá nhân mình. Hành trình ở cái tôi thứ hai này lại được rất nhiều người yêu thương và ủng hộ. Đó quả là một may mắn mà nếu như không dấn thân, có lẽ tôi đã bỏ lỡ phần đời hạnh phúc này của mình rồi”, Hà Mạnh chia sẻ.
TPO - Theo anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn để tổ chức lại nguồn lực và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, không gian lớn hơn không đồng nghĩa tăng trưởng tự động lớn hơn, đòi hỏi chính quyền và doanh nghiệp phải cùng khai thác hiệu quả dư địa mới.
TPO - Đó là đề nghị của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng khoá I. Trong đó, anh nhấn mạnh lấy nhu cầu chính đáng của sinh viên làm trung tâm, gắn phong trào với nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển đổi số và những vấn đề thực tiễn của địa phương.
TPO - Ngày 29/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026. Từ hơn 462.000 bài dự thi, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 thể loại, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phát huy vai trò của tuổi trẻ trên không gian mạng.
TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.
TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.
TPO - Sáng 29/9, tại Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tiếng Anh dành cho đoàn viên, thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2026, với chủ đề “DISCOVER LAO CAI – Speak, Connect & Inspire 2026”.
TPO - Tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.
TPO - Cơn sốt AI mang nguồn tiền dồi dào cho San Francisco. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở thành phố này sống chật vật, siết chặt chi tiêu đến mức tối đa để có thể cầm cự trước thời đại công nghệ lên ngôi.
TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.
TPO - Khu vực trước trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Quảng Ninh tại phường Bãi Cháy đang trở thành điểm chụp ảnh mới, thu hút nhiều bạn trẻ.
Sáng nay, bản thân tình cờ gặp lại người bạn thân chung lớp đại học khi xưa. Sau vài câu chào hỏi, người bạn tôi vui vẻ hỏi: “Nhìn bạn tươi tắn và tự tin như thế này, hẳn cuộc đời đã rất dễ dàng với bạn suốt những năm tháng vừa qua”. Tôi khẽ mỉm cười thay câu trả lời. Trên đường về, bản thân vẫn luôn miên man với ý nghĩ: “Cuộc sống này có thật sự dễ dàng?” Câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Gia Lai thu hút hơn 941.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
TPO - Gần 230 học sinh tại điểm trường bản Mà (xã biên giới Sơn Lâm, Nghệ An) được các y, bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe. Đoàn viên, thanh niên tình nguyện góp sức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo nên một ngày hội chăm sóc sức khỏe thiết thực và ấm áp.
TPO - Chiều 28/9 tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Chiến dịch năm nay ghi dấu bằng những hoạt động đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và quản lý hoạt động tình nguyện.