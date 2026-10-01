Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương mũi

Thái Lâm

TPO - Một nam sinh lớp 12 tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) bị bạn cùng trường đánh trong nhà vệ sinh phải nhập viện điều trị.

Ngày 1/10, lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng xác nhận, nhà trường đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một nam sinh bị bạn cùng trường đánh gây thương tích tại phân hiệu xã Nhân Cơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 30/9, em N.V.T (lớp 12B7) sang lớp 12B8 chơi. Tại đây, T. và em N.T.S (lớp 12B8) xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau và xô đẩy. Thời điểm trên, một số học sinh can ngăn và đưa hai em về lớp.

Sau đó, T. đi vệ sinh thì gặp S. tại khu vực cầu thang. Hai học sinh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi cùng vào nhà vệ sinh. Tại đây, em T. bị S. dùng tay, chân đánh vào vùng đầu, mặt và người. Sau khi xảy ra vụ việc, T. gọi điện báo người thân và được đưa đến Trung tâm Y tế Đắk R’lấp kiểm tra.

anh-man-hinh-2026-10-01-luc.jpg
Nam sinh bị bạn đánh đã chuyển lên TPHCM để điều trị.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nam sinh bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái. Sau đó, gia đình đã đưa T. đến TPHCM để tiếp tục điều trị.

Sau đó, một đoạn clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh trong clip cho thấy một nam sinh mặc áo trắng liên tục đấm, thúc gối vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Một số học sinh có mặt tại hiện trường nhưng sau đó mới có người can ngăn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 1/10, ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, cho biết: Ngay khi nhận thông tin, xã đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình đưa em T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tổ chức thăm hỏi em. Xã cũng đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghiêm cấm hành vi chống bạo lực học đường. "Hiện công an xã đang vào cuộc kiểm tra", ông Dũng cho hay.

Xem thêm

#Nam sinh #bạo lực học đường #Trường Phạm Văn Đồng #thương tích #đánh nhau #Lâm Đồng #xã Nhân Cơ

Cùng chuyên mục

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Từ Á quân thế giới đến chức vô địch: Cú đúp lịch sử của học sinh Giảng Võ 2 tại World Robot Olympiad

Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ, cùng lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ 2 vừa giành chức vô địch bảng RoboMission Junior tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026, tổ chức tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

AI cảnh báo sớm khi sinh viên dần “mất kết nối” với trường học

Nhận diện hiện tượng sinh viên đi học và vẫn đạt kết quả học tập bình thường nhưng ngày càng ít kết nối với môi trường học đường, giảng viên Khối Giáo dục FPT đề xuất khung giải pháp dùng AI để nhận diện sớm các dấu hiệu, giúp thầy cô và cán bộ nhà trường có cơ sở đồng hành, hỗ trợ người học nâng cao trải nghiệm.

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

14h chiều nay, Talkshow 'Có IELTS rồi, học đại học khác gì?'

TPO - Có IELTS, sinh viên có lợi thế gì khi bước vào giảng đường? Vận dụng tiếng Anh thế nào để đọc tài liệu, tự học và tiếp cận kiến thức chuyên ngành?. Những câu hỏi này sẽ được trao đổi tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 14h ngày 1/10.

Trường THPT Khương Đình (Hà Nội)

Muôn kiểu lạm thu đầu năm học: Ban phụ huynh tự tung tự tác

TP - Đến hẹn lại lên, đầu năm học, quỹ phụ huynh lại trở thành vấn đề “nóng” khi việc thu - chi cũng như các khoản phải đóng góp liên tục bị biến tướng. Trong lúc chờ thông tư mới, ban phụ huynh nhiều lớp vẫn quyết định thu – chi và đưa phụ huynh vào thế bị “úp sọt”.

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

Xót cảnh học sinh ngồi ăn sáng trước cổng trường

TPO - Hình ảnh những học sinh tiểu học ngồi ăn sáng ngay trước cổng trường, bên cạnh 2 thùng rác ở Đắk Lắk khiến nhiều phụ huynh xót xa. Sự việc xảy ra sau khi nhà trường không cho mang thức ăn vào trường.

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh. Nhà trường cũng không được giao cho ban đại diện thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, tài chính và chuyên môn của trường. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55 năm 2011.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

TPO - “Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam) chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng để hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, triển khai các dự án sinh viên, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng và truyền thông chung. Lễ ký kết được tổ chức tại Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

TPO - Một ngày sau khi Báo Tiền Phong phản ánh bốn trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị quá hạn hoàn thành, chiều 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trường tại xã Dân Hóa. Ông yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe