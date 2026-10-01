Sáp nhập 2 trường cao đẳng ở Cần Thơ

TPO - Ngày 1/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sau sáp nhập là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc UBND TP. Cần Thơ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính và tài sản của Trường Cao đẳng Cần Thơ sang Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Quá trình sáp nhập vẫn phải đảm bảo hoạt động đào tạo diễn ra bình thường, không làm ảnh hưởng đến người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản công.

Trường Cao đẳng Cần Thơ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ duy trì đào tạo trình độ cao đẳng (3 năm), trung cấp (2 năm) và sơ cấp (dưới 3 tháng). Dự kiến, giai đoạn 2027 - 2030, quy mô tuyển sinh của trường sẽ ổn định ở mức trên 4.900 học sinh, sinh viên mỗi năm.