Mỗi học sinh chi cả trăm triệu đồng để luyện IELTS

report Dùng AI học tiếng Anh sao cho chuẩn?

Host: Theo Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, việc học sinh sử dụng AI để học tiếng Anh là tốt hay không tốt?



Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh:

Không vấn đề gì khi các bạn học sinh dùng AI để học ngoại ngữ, quan trọng là từ góc độ giáo viên phải hướng dẫn các bạn dùng ra sao để hiệu quả.

Nên chuẩn hóa câu lệnh trong việc dùng AI học tiếng Anh, càng hiệu quả sẽ cho ra kết quả tốt hơn. Đó là kĩ thuật, kỹ năng cần thiết ở ngày nay khi sử dụng AI. Vấn đề bây giờ không phải ai dùng AI nữa, mà ai sẽ ra câu lệnh tốt hơn cho AI.