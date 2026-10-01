Sao phải học IELTS

report Khoản đầu tư xứng đáng

MC: Quá trình đầu tư cho việc học tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, đã mang lại cho các em những lợi ích như thế nào?

Phương Anh:

Với em, việc đầu tư cho tiếng Anh và IELTS là một khoản đầu tư rất xứng đáng cho bản thân. Năm 2024, khi chứng chỉ IELTS của em sắp hết hạn, em vẫn quyết định tiếp tục học và thi lại vì em có định hướng du học thạc sĩ.

Em nghĩ tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu và cũng là một trong những điều kiện đầu tiên để mình có thể hội nhập, học tập và giao tiếp với bạn bè quốc tế. Khi tìm hiểu các chương trình học bổng ở nước ngoài, em nhận thấy IELTS cũng thường là một trong những yêu cầu quan trọng.

Đỗ Lê Tuấn:

Em rất biết ơn bố mẹ vì đã dành một khoản chi phí để đầu tư cho việc học của em. Sau quá trình học và thi IELTS, em nhận ra rằng ngoài việc học ở trung tâm, mình hoàn toàn có thể tự học tại nhà nếu có phương pháp phù hợp.

Ví dụ, với Speaking, em có thể luyện tập bằng cách tương tác với chatbot, còn Reading và Writing thì có thể tận dụng các nền tảng, tài liệu miễn phí trên mạng. Theo em, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và trách nhiệm với việc học của chính mình. Nếu có ý thức và duy trì đều đặn thì mình có thể chủ động cải thiện năng lực mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc học trung tâm.