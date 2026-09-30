Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung vào vận hành

TPO - Sau thời gian chuẩn bị và thử nghiệm, Nghệ An chính thức ra mắt Kho dữ liệu dùng chung, từng bước hình thành nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ngày 30/9, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp MobiFone Nghệ An và SunTechX tổ chức lễ ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thể hiện quyết tâm của Nghệ An trong đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu.

Toàn cảnh buổi ra mắt, vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp MobiFone, SunTechX, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung.

Kho dữ liệu là nơi kết nối các nguồn dữ liệu theo một kiến trúc thống nhất. Tại đây, danh mục và từ điển dữ liệu được xây dựng, nguồn gốc và chất lượng được theo dõi, quyền truy cập được quản lý. Đến nay, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 158 tập dữ liệu. Ở cấp Tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 138 tập dữ liệu thuộc 31 danh mục.

Về kỹ thuật, kho dữ liệu được thiết lập theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối thông qua API và LGSP, đồng thời chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”. Hệ thống gồm 4 cấu phần: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành iNgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Đơn vị MobiFone Nghệ An, SunTechX giới thiệu khái quát kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An.

Về điều hành, hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm; ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, cổng dữ liệu mở được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.

Về quản trị và nhân lực, tỉnh đã xây dựng công cụ Danh mục dữ liệu, Từ điển dữ liệu, dự thảo Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu; tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ đầu mối, gồm 130 cán bộ cấp Xã và 30 cán bộ cấp Tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành; biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.

Dữ liệu phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, thống nhất và dùng chung; được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn, đúng quy định. Công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, để lãnh đạo nhìn thấy tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An bấm nút ra mắt Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, đồng thời yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu về tính đầy đủ, chính xác và khả năng kết nối, chia sẻ của dữ liệu. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm thống nhất và dùng chung. Mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành lựa chọn những nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành. Từng bước chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành sang dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực; trước mắt triển khai tại những lĩnh vực, đơn vị đã có đủ điều kiện về dữ liệu, qua đó giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định.