Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

TPO - Trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện cá thể vích nặng khoảng 70kg mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa vào bờ chăm sóc tạm thời, ngư dân đã thông báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Sáng 29/9, tin từ Đồn biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Ân thả cá thể vích quý hiếm mắc lưới ngư dân về với lại biển.

Trước đó, tối 28/9, trong lúc đánh bắt thủy sản trên biển, ông Phạm Việt Khai (SN 1989, ngụ xã Tân Ân) phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 70 kg bị mắc vào giàn lưới.

Sau khi đưa cá thể vích về chăm sóc tạm thời, ông Khai đã thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây. Đến sáng 29/9, các lực lượng đã phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp công an xã Tân Ân thả cá thể vích 70kg về biển. Ảnh: Hoàng Tá.

Trung tá Nguyễn Minh Nhông – Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Giang Tây cho biết, vích là loài động vật biển quý hiếm, có giá trị đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng.

“Việc người dân chủ động giao nộp, cứu hộ và thả cá thể vích về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi biển”, Trung tá Nguyễn Minh Nhông chia sẻ.

Trước đó, ngày 14/9, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân cũng đưa một cá thể vích nặng khoảng 3kg đến Ban Chỉ huy quân sự xã để phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây thả về biển.