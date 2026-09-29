Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Ở độ sâu 10-15m dưới mặt nước vịnh Nha Trang, những thành viên nhóm VietDivers lần lượt gỡ từng đoạn dây câu, túi nilon, chai nhựa và những mảng “lưới ma” mắc trong khe đá. Sau hơn 3 giờ lặn, hàng trăm cân rác được đưa lên bờ.

Một buổi sáng cuối tháng 9/2026, thời tiết khá đẹp, biển êm, sóng lặng. Nhóm VietDivers của anh Đặng Đỗ Hùng Việt gồm 10 thành viên lên tàu, rong ruổi ra vịnh Nha Trang để bắt đầu công việc thu gom rác dưới đáy biển.

viet-divers-clean-up-dive-nha-trang-27-39.jpg
Thành viên nhóm mặc đồ lặn xuống biển.

Địa điểm được lựa chọn là khu vực Hẻm, một khe đá tự nhiên dưới lòng biển, ở độ sâu khoảng 7-15m. Nước biển trong vắt, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích bộ môn lặn biển tự do.

Sau khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển, tàu đến nơi. Các thành viên nhanh chóng phân chia công việc rồi bắt tay vào nhiệm vụ. Mặc bộ đồ lặn, mang theo những vật dụng cần thiết, từng người lần lượt xuống làn nước biển trong xanh.

Ở dưới độ sâu nhất định, họ quan sát qua kính lặn để tìm kiếm rác. Những loại rác dễ nhận thấy nhất là túi nilon, chai nhựa, dây câu và các loại lưới cũ mắc trong khe đá.

Theo các thành viên trong nhóm, thu gom rác dưới biển không đơn giản như nhặt rác trên bờ. Nhiều loại rác bị mắc chặt vào đá, san hô hoặc các vật thể dưới đáy. Nếu kéo mạnh, dây hoặc lưới có thể bị đứt thành nhiều mảnh, đồng thời ảnh hưởng đến các sinh vật xung quanh. Vì vậy, người lặn phải tiếp cận, xác định điểm mắc rồi gỡ từng phần.

viet-divers-clean-up-dive-nha-trang-27-2059.jpg
Ở độ sâu 10-15m các thành viên tập trung vớt từng món rác.

Anh Việt cùng những thành viên có kinh nghiệm thường lặn xuống độ sâu khoảng 10-15m để xử lý những khu vực khó tiếp cận. Mỗi lần xuống nước đều phải tính toán thời gian và sức lực. Các động tác phải được thực hiện nhịp nhàng để hạn chế tiêu hao oxy, đồng thời bảo đảm người lặn có thể trở lại mặt nước an toàn.

Sau 3 ca lặn kéo dài hơn 3 giờ, nhóm của anh Việt đã vớt lên hàng trăm kg rác đủ loại. Theo anh Việt, “lưới ma” là một trong những mối nguy hiểm lớn đối với sinh vật dưới đại dương. Đây là những tấm lưới đánh cá bị thất lạc, bỏ quên hoặc vứt lại trên biển nhưng vẫn tiếp tục trôi dạt, mắc vào các rạn đá và trở thành những “chiếc bẫy” chết chóc.

“Cá, cua, rùa, san hô và vô số loài sinh vật biển vẫn bị mắc vào và sẽ chết dần chết mòn”, anh Việt cho biết.

viet-divers-clean-up-dive-nha-trang-27-1480.jpg
Dưới đáy biển có rất nhiều rác thải nhựa.

Nhóm VietDivers gồm các thành viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhưng có chung niềm yêu thích đối với bộ môn lặn biển. Không chỉ tìm kiếm những trải nghiệm dưới lòng đại dương, họ còn muốn góp một phần công sức để làm sạch biển, hạn chế rác thải và bảo vệ hệ sinh thái biển.

Chị Ngọc Anh, một huấn luyện viên môn lặn, cho biết ban đầu, những chuyến đi chủ yếu nhằm nâng cao khả năng lặn cho học viên, đồng thời khám phá cảnh quan và đời sống dưới nước. Tuy nhiên, trong quá trình lặn, các thành viên thường xuyên bắt gặp rác. Từ những chai nhựa, túi nilon đến dây câu, lưới cũ, lượng rác quan sát được dưới đáy biển khiến nhóm bắt đầu kết hợp việc thu gom rác trong những chuyến lặn.

“Đến nay mình đã có trên 10 năm làm hoạt động này, từ Phú Quốc, Nha Trang đến Vĩnh Hy. Công việc dần trở thành một phần trong hoạt động của nhóm”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

viet-divers-clean-up-dive-nha-trang-27-7200.jpg
Các thành viên vớt rác đưa lên tàu.

Theo chị Ngọc Anh, điều quan trọng nhất khi lặn nhặt rác là an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Với những khu vực sâu hoặc có địa hình phức tạp, các thành viên phải cân nhắc điều kiện thực tế trước khi tiếp cận. Việc gỡ rác cũng phải hết sức cẩn thận bởi dưới đáy biển có thể có những sinh vật có độc hoặc những yếu tố bất ngờ khó lường.

Khi vớt rác, mỗi người đảm nhận một công đoạn. Người lặn xuống tìm và gỡ rác, người hỗ trợ trên tàu, người tiếp nhận và tập kết rác sau mỗi lượt lặn.

Khối lượng rác thu gom được trong mỗi chuyến không cố định. Có chuyến chỉ là một số chai nhựa, túi nilon và dây câu. Có chuyến, nhóm phát hiện những mảng lưới lớn mắc dưới đáy, mất nhiều thời gian mới có thể gỡ ra.

“Một chai nhựa, một đoạn dây câu hay một mảng lưới bỏ đi trên bờ có thể chỉ là một món đồ nhỏ. Nhưng khi nằm dưới đáy biển, chúng có thể trở thành mối nguy đối với những sinh vật đang sống ở đó”, chị Vân Anh nói.

viet-divers-clean-up-dive-nha-trang-27-1858.jpg
Giây phút nghỉ ngơi của nhóm trên tàu.

Anh Việt cho hay, nhóm không kỳ vọng có thể làm sạch toàn bộ một vùng biển chỉ sau một vài chuyến lặn. Việc thu gom được thực hiện theo từng khu vực, trong điều kiện cho phép và phù hợp với khả năng của các thành viên.

“Chính vì vậy, mong mỗi người khi đến biển hãy mang rác của mình trở về đất liền. Và nếu có thể, hãy nhặt thêm một món rác mà bạn bắt gặp. Bảo vệ biển không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ là cúi xuống và nhặt một món rác”, anh Việt chia sẻ.

Anh Việt cũng mong muốn có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia các hoạt động lặn thu gom rác và bảo vệ môi trường biển cùng nhóm VietDivers trong những lần tiếp theo, góp phần giữ cho biển Nha Trang xanh hơn, sạch hơn.

Xem thêm

#vịnh Nha Trang #thu gom rác dưới biển #lưới ma #biển Nha Trang

Cùng chuyên mục

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

TPO - Trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện cá thể vích nặng khoảng 70kg mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa vào bờ chăm sóc tạm thời, ngư dân đã thông báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Bám đồng canh giữ chim trời

Bám đồng canh giữ chim trời

TPO - Mùa chim di cư trở lại cũng là lúc những chiếc lưới, cọc tre, cò xốp, keo dính… xuất hiện dày đặc trên nhiều cánh đồng ở TP. Huế. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cùng công an, biên phòng và chính quyền địa phương liên tục bám đồng, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, giải cứu nhiều chim trời.

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Tàu ngầm không người lái Excalibur do Anh phát triển vừa phóng thành công ngư lôi hạng nặng Mk 48 do Mỹ chế tạo trong cuộc thử nghiệm chung với Hải quân Mỹ, mở ra hướng phát triển vũ khí không người lái dưới nước có khả năng bí mật săn tàu chiến. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ tàu ngầm.

Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

TPO - Cồn Hô nằm giữa sông Cổ Chiên, thuộc xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Cồn được phù sa bồi lắng, đất đai màu mỡ, vườn cây quanh năm xanh tốt. Trước đây, cồn rộng hơn 32 ha, tuy nhiên, những năm gần đây, sạt lở khiến ngày càng teo tóp, còn khoảng 25 ha.

Người dân Huế giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Người dân Huế giao nộp nhiều động vật quý hiếm

TPO - Phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà, một hộ dân ở TP. Huế đã chủ động trình báo, giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để bảo vệ. Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương còn tiếp nhận 1 cá thể rùa đất quý hiếm.

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Quảng Ninh gỡ lưới, tháo cọc bảo vệ chim di cư

Quảng Ninh gỡ lưới, tháo cọc bảo vệ chim di cư

TPO - Chỉ trong hơn một tuần, lực lượng chức năng tại xã Đường Hoa và đặc khu Cô Tô (TP. Quảng Ninh) đã tháo dỡ hàng trăm mét lưới cùng hàng loạt cọc, sào và thiết bị dẫn dụ dùng để bẫy chim hoang dã.

Cách giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon ở Phú Thọ

Cách giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon ở Phú Thọ

TPO - Khi yêu cầu về carbon ngày càng gắn chặt với sản xuất, chuỗi cung ứng và xuất khẩu, Phú Thọ đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải và chuẩn bị cho thị trường carbon. Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xung quanh vấn đề này.

Hơn 400 năm người Trà Quế giữ đất lành trồng rau sạch

Hơn 400 năm người Trà Quế giữ đất lành trồng rau sạch

TPO - Hơn 400 năm qua, trên vùng đất được bồi đắp bởi phù sa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, nhiều thế hệ người dân vẫn cần mẫn giữ nghề trồng rau truyền thống. Không chỉ tạo ra những luống rau xanh phục vụ đời sống, người Trà Quế còn gìn giữ cách làm nông nghiệp gần gũi với tự nhiên, tận dụng nguồn hữu cơ tại chỗ, hạn chế hóa chất để bảo vệ đất và môi trường.

Amazon được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Việt Nam

Amazon được cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Việt Nam

TPO - Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam, tạo cơ sở để Amazon kiểm thử thiết bị sản xuất tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe