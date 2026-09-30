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Giới trẻ

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Bước chuyển đáng chú ý trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Một mùa hè tình nguyện với hàng trăm đội hình, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên đã để lại nhiều dấu ấn tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là khu vực biên giới Nghệ An.

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026. Hội nghị tổng kết là dịp để tuổi trẻ Nghệ An nhìn lại toàn diện kết quả đạt được, trao đổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời thẳng thắn nhận diện những hạn chế, khó khăn. Từ đó, tổ chức Đoàn tiếp tục tìm kiếm giải pháp để hoạt động tình nguyện phù hợp hơn với yêu cầu của địa phương và đời sống người dân.

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Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, anh Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho rằng, dấu ấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay không chỉ nằm ở số lượng hoạt động hay lực lượng được huy động, mà quan trọng hơn là hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ đã có sự thích ứng rõ nét với yêu cầu mới từ thực tiễn.

Trong mùa hè 2026, hình ảnh những người trẻ tình nguyện không chỉ xuất hiện tại các tuyến đường, công trình dân sinh hay chương trình an sinh xã hội. Đoàn viên, thanh niên còn có mặt tại các điểm phục vụ hành chính, tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, làm sạch và số hóa dữ liệu.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An. Những kiến thức về công nghệ, kỹ năng số và chuyên môn của đoàn viên được đưa vào giải quyết những việc cụ thể ở cơ sở, giúp hoạt động Đoàn gắn sát hơn với nhu cầu thực tế.

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Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật là phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp với 792 đội hình, thu hút khoảng 42.100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Cùng với đó, các hoạt động về Robotics, Tin học trẻ, đào tạo trí tuệ nhân tạo… tạo thêm không gian để thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn năm nay không còn dừng ở tuyên truyền hoặc những hoạt động riêng lẻ mà từng bước trở thành nội dung xuyên suốt của Chiến dịch. Đây cũng là cách tuổi trẻ cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hướng về những nơi còn khó khăn

Một điểm nổi bật khác của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 là tinh thần hướng mạnh về cơ sở, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn.

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Hội nghị là dịp để tuổi trẻ Nghệ An nhìn lại kết quả đạt được, trao đổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định 21 xã khu vực biên giới đất liền là địa bàn trọng tâm để tập trung lực lượng và nguồn lực. Trong mùa hè, 21/21 xã biên giới đều được tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Từ “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” đến “Hành quân xanh”, mỗi lực lượng phát huy thế mạnh riêng, nhưng cùng hướng đến những phần việc cụ thể mà cơ sở và người dân đang cần.

Hoạt động tình nguyện được triển khai trên nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi. Đáng chú ý, nội dung hoạt động ngày càng gắn với chuyên môn, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho thanh niên.

Song song với các hoạt động tình nguyện, mùa hè năm nay cũng ghi nhận nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi. Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các giải cờ vua, bóng rổ, patin, bơi, bi-a, thể thao điện tử… được tổ chức sôi nổi tại nhiều địa phương.

Những sân chơi này không chỉ giúp thanh thiếu nhi có một mùa hè lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần rèn luyện thể chất, phát hiện năng khiếu, tăng cường giao lưu và tinh thần đoàn kết.

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Các đại biểu, đoàn viên thanh niên tham dự Hội nghị.

Tổng kết, toàn chiến dịch đã thực hiện 12.400 công trình, phần việc thanh niên. Các công trình, phần việc được triển khai theo hướng thiết thực, có sản phẩm cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của Nhân dân và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Với những kết quả đạt được, tuổi trẻ Nghệ An vinh dự được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

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Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An đã có quyết định tặng Bằng khen cho 30 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.
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67 cá nhân được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

9/9 chỉ tiêu trọng tâm đạt và vượt

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An xác định 9 chỉ tiêu trọng tâm. Kết thúc chiến dịch, cả 9 chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt mức đề ra.

1: Tổ chức cho 326.850 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai (Đạt 109%).

2: Toàn tỉnh trồng mới 337.420 cây xanh (Đạt 113%).

3: Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 42 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN (Đạt 140%)

4: Kết nối 3,3 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn tạo việc làm, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; hỗ trợ 12 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên. (Đạt 240%).

5: 21/21 xã khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất 1 chương trình tình nguyện an sinh xã hội. (Đạt 100%)

6: 100% xã, phường có đội hình “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 112.680 lượt thanh thiếu nhi và người dân. (Đạt 113%)

7: Tư vấn hướng nghiệp cho 56.320 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 5.680 thanh niên. (Đạt 113%)

8: Tổ chức cho 33.750 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ. (Đạt 113%).

9: Tổ chức hỗ trợ cho 22.460 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Đạt 112%).

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#Nghệ An #Đoàn viên thanh niên #Tỉnh Đoàn Nghệ An #Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè #Hè 2026 #thanh niên tình nguyện #Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An #chuyển đổi số

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