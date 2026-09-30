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Giới trẻ

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Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Gia Linh

TPO - Trẻ em trên cả nước có thể đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026. Để tự ứng cử, ứng viên gửi video giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề phiên họp. Sau hai vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ năm 2026.

Theo thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương, từ ngày 29/9, trẻ em trên cả nước có thể đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Đây là cơ hội để các em thể hiện tiếng nói, quan điểm, năng lực và trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em.

Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, phiên họp hướng tới việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến và giải pháp về những vấn đề đang được trẻ em và xã hội quan tâm.

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Trẻ em trên cả nước có thể tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Ảnh: Đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024

Phiên họp dự kiến diễn ra ngày 14-15/11 tại Hà Nội, với 320 đại biểu trẻ em, tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Các phiên thảo luận tổ diễn ra tại các phòng họp tổ, tập trung vào 3 nội dung: Bảo đảm môi trường số an toàn; trang bị năng lực số; phát huy giá trị môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Ứng viên cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe bảo đảm; có khả năng lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và được trẻ em tại địa phương, trường, lớp tín nhiệm.

Bên cạnh đó, ứng viên là thành viên Hội đồng trẻ em các cấp hoặc trẻ em tiêu biểu, gương mẫu, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia công tác Đội, hoạt động xã hội và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đồng thời, ứng viên cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, giao tiếp và trình bày ý kiến.

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Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: "Chủ tịch” phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024

Để tham gia, các ứng viên thực hiện video clip tự ứng cử dài tối đa 5 phút, giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề phiên họp trong trang phục Đội viên, đeo khăn quàng đỏ. Video sử dụng định dạng MP4, tỷ lệ khung hình 16:9 có độ phân giải cao.

Từ các video tự ứng cử, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tuyển chọn qua hai vòng. Vòng 1, Hội đồng tuyển chọn chấm video và lựa chọn 30 ứng viên vào vòng phỏng vấn. Tại vòng 2, 30 ứng viên tham gia phỏng vấn để Ban Tổ chức lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026.

Thông qua hình thức tự ứng cử, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội để thiếu nhi chủ động thể hiện bản thân, lan tỏa tiếng nói của trẻ em và đóng góp những ý tưởng, sáng kiến thiết thực nhằm xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.

Hồ sơ tự ứng cử được tiếp nhận từ ngày 29/9 đến 23h59 ngày 4/10/2026 tại website: https://263.org.vn/UngcuQHTE2026 của Ban Tổ chức chương trình.

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#Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em #tự ứng cử #đại biểu #đại biểu trẻ em #môi trường số #công dân tương lai #đề xuất sáng kiến

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