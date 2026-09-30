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Khoa học

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Apple đã tung iOS 27.0.1 để sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro khởi động lại. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết sự cố vẫn xuất hiện sau cập nhật.

Face ID trên iPhone 18 Pro gặp lỗi không thể nhận khuôn mặt người dùng. Ảnh: Bloomberg.
Face ID trên iPhone 18 Pro gặp lỗi không thể nhận khuôn mặt người dùng. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa phát hành iOS 27.0.1 để khắc phục lỗi Face ID trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Sự cố có thể khiến thiết bị tự khởi động lại khi nhận khuôn mặt thất bại.

Bản cập nhật xuất hiện khoảng 2 tuần sau khi iOS 27 được phát hành. Tuy nhiên, Digital Trends cho biết một số người dùng vẫn phản ánh tình trạng bất thường sau khi cài phiên bản mới.

Theo ghi chú phát hành của Apple, lỗi nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến iPhone 18 Pro và Pro Max. Trong một số trường hợp, Face ID không thể nhận diện người dùng. Thay vì yêu cầu thử lại, điện thoại có thể gặp sự cố và tự khởi động lại.

“iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể bất ngờ khởi động lại khi Face ID không thể xác thực”, Apple cho biết trong phần mô tả lỗi được khắc phục.

Đây cũng là thế hệ iPhone đầu tiên Apple đưa camera hồng ngoại của Face ID xuống dưới màn hình. Thay đổi này giúp công ty thu nhỏ khu vực Dynamic Island.

Apple chưa cho biết chính xác nguyên nhân sự cố. Vì vậy, chưa thể xác định lỗi bắt nguồn từ cách iOS xử lý Face ID hay hệ thống cảm biến mới cần được tinh chỉnh thêm bằng phần mềm.

Các phản ánh bắt đầu xuất hiện chỉ vài ngày sau khi iOS 27 được phát hành. Người dùng chia sẻ video trên diễn đàn hỗ trợ của Apple, cho thấy Face ID gặp lỗi ngay trong quá trình sử dụng.

Một số trường hợp ghi nhận điện thoại ngừng phản hồi sau khi nhận diện khuôn mặt không thành công. Màn hình cảm ứng có thể bị vô hiệu hóa, sau đó thiết bị tự khởi động lại.

Ngoài Face ID, bản cập nhật còn xử lý 2 sự cố khác. Ảnh chụp ở mức zoom 2x đôi khi xuất hiện sai lệch màu sắc. Lỗi còn lại xuất hiện ở Trung tâm thông báo hoặc Trung tâm điều khiển khi điện thoại có thể bị treo và ngừng nhận thao tác cảm ứng.

Việc tung iOS 27.0.1 chỉ 2 tuần sau phiên bản chính cho thấy Apple phản ứng khá nhanh với các lỗi đầu tiên trên thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, Táo khuyết có thể vẫn cần theo dõi thêm các phản ánh sau cập nhật để xác định liệu những vấn đề còn lại có liên quan đến Face ID hay một lỗi khác của iOS 27.

tech.zingnews.vn

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