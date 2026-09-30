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Khoa học

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Với người có thói quen mỗi năm đổi iPhone mới, chương trình Apple Upgrade với hình thức thuê máy có thể giúp giảm khoản tiền phải trả mỗi tháng. 

Apple tung chương trình thuê iPhone.
Apple tung chương trình thuê iPhone.

Apple hiện cho phép người dùng thuê iPhone thông qua chương trình Apple Upgrade trong thời hạn 12 hoặc 24 tháng. Với những mẫu máy đắt tiền như iPhone 18 Pro giá từ 1.199 USD hay iPhone Duo giá 1.999 USD, hình thức này thoạt nhìn khá hấp dẫn.

Theo Engadget, iPhone 18 Pro có giá thuê 50 USD/tháng trong 12 tháng, tương đương 600 USD. iPhone 18 Pro Max là 54 USD/tháng, tổng 648 USD, trong khi iPhone Duo có mức 83 USD/tháng, tổng 996 USD.

Tuy nhiên, sau 12 tháng, người dùng phải trả lại máy nếu muốn kết thúc hợp đồng. Khi đó, họ không còn chiếc iPhone để bán hoặc đổi sang máy mới.

Mua iPhone rồi đổi máy có thể rẻ hơn

Giả sử mua iPhone 18 Pro 256 GB với giá 1.199 USD. Apple hiện định giá iPhone 17 Pro còn tốt ở mức 785 USD khi đổi máy. Nếu giả định iPhone 18 Pro năm sau cũng giữ được mức giá trị tương tự, người dùng có thể đổi máy để lên iPhone 19 Pro.

Khi đó, chi phí thực tế của việc sở hữu iPhone 18 Pro trong một năm chỉ khoảng 414 USD, thấp hơn 600 USD tiền thuê cùng mẫu máy. Khoản tiết kiệm lên tới khoảng 186 USD.

Để hình thức mua rồi đổi máy có lợi hơn thuê, giá trị đổi máy sau một năm cần đạt một mức nhất định. Với iPhone 17e, con số này là 339 USD; iPhone 17 là 455 USD; iPhone Air là 547 USD; iPhone 18 Pro là 599 USD; iPhone 18 Pro Max là 651 USD và iPhone Duo là 1.003 USD.

Dĩ nhiên, giá trị máy sau một năm không được đảm bảo. Apple có thể giảm mức định giá đổi máy, khiến lợi thế của phương án mua và đổi máy thu hẹp.

Thuê máy có một lợi thế lớn

Điểm hấp dẫn nhất của Apple Upgrade nằm ở sự linh hoạt. Sau khi kết thúc thời hạn thuê, người dùng có thể trả máy để bắt đầu hợp đồng mới, mua lại máy hoặc rời khỏi chương trình.

Với iPhone 18 Pro, sau 12 tháng, khoản tiền mua lại máy vào khoảng 599 USD trước thuế. Nếu Apple khi đó định giá chiếc máy ở mức 785 USD để đổi sang thế hệ mới, người dùng mua lại rồi đổi máy sẽ có lợi hơn khoảng 186 USD so với trả máy.

Ngược lại, nếu giá trị đổi máy thấp hơn 599 USD, trả lại máy có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Hình thức thuê vì thế cho phép người dùng chờ đến cuối kỳ rồi mới quyết định dựa trên giá trị thực tế của thiết bị.

Đừng chỉ nhìn vào tiền trả mỗi tháng

Người dùng cũng có thể mua iPhone và trả góp qua Apple Card trong 24 tháng mà không chịu lãi suất. Với iPhone 18 Pro, khoản trả hàng tháng khoảng 50 USD, gần tương đương mức thuê 12 tháng.

Nhưng khác biệt nằm ở chỗ sau một năm, người mua vẫn sở hữu chiếc iPhone và có thể đem đổi máy, trong khi người thuê phải trả lại thiết bị.

Ngược lại, nếu chọn hợp đồng thuê 24 tháng nhưng vẫn muốn đổi iPhone sau một năm, người dùng có thể phải tiếp tục thanh toán 12 tháng còn lại. Với iPhone 18 Pro, tổng chi phí thuê có thể lên khoảng 840 USD nếu nâng cấp sau năm đầu tiên.

Ngoài ra, Apple Upgrade yêu cầu kết nối iPhone với AT&T, T-Mobile hoặc Verizon khi đăng ký. Chi phí gói cước di động vì vậy cũng cần được tính vào tổng chi phí.

Với người mỗi năm đổi iPhone mới một lần, yếu tố quan trọng nhất không phải khoản tiền phải trả mỗi tháng mà là tổng chi phí sau một năm và giá trị chiếc máy còn lại. Mua máy rồi đổi có thể tiết kiệm hơn nếu iPhone giữ giá tốt, trong khi thuê mang lại sự linh hoạt và giảm rủi ro nếu giá trị máy giảm mạnh.

danviet.vn

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