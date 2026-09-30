Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lời giải sinh kế cho người dân vùng đất ngập nước ĐBSCL

Hòa Hội

TPO - Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trên từng ao tôm, bờ ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Làm sao để hàng triệu nông dân vừa thích ứng được với hạn mặn, vừa phục hồi được những hệ sinh thái đất ngập nước, vừa đảm bảo sinh kế bao đời cho người dân.

Khi ‘mẹ thiên nhiên’ lên tiếng báo động

Ngày 30/9, diễn ra Hội thảo Đổi mới sáng tạo cho sinh kế bền vững và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, do Đại học Trà Vinh tổ chức. Thông tin tại hội thảo cho thấy, ĐBSCL được ví như một cơ thể sống khổng lồ, trong đó dòng sông là mạch máu, đất đai là xương thịt, còn văn hóa sông nước chính là tâm hồn. Thế nhưng, ‘cơ thể’ ấy đang oằn mình chịu đựng những tổn thương nặng nề.

PGS.TS Lê Anh Tuấn (giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ) chỉ rõ, hàng loạt rủi ro cực đoan đang tấn công dồn dập vào miền Tây. Từ nắng nóng gay gắt, hạn hán, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, mưa lớn bất thường cho đến sạt lở bờ sông, bờ biển và sụt lún đất.

tp_6.jpg
PGS.TS Lê Anh Tuấn. Ảnh: Hoà Hội

Theo ông Tuấn, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao cùng những biến động không lường của dòng chảy thượng nguồn đã làm thay đổi đường đi nước bước của tôm cá. Tác động này còn làm giảm năng suất cây trồng và đe dọa trực tiếp đến túi tiền, bữa cơm của người dân vùng đất ngập nước.

Cùng quan điểm, GS.TS Chung Hoàng Chương (Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế CIS, Trường Đại học KHXH&NV TPHCM) chỉ thêm, sinh kế của người dân ĐBSCL từ xưa đến nay gắn chặt với các hệ sinh thái tự nhiên. Khi hệ sinh thái tổn thương, người nông dân chịu tổn thương đầu tiên, buộc họ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.

tp_4.jpg
GS.TS Chung Hoàng Chương.

Những mô hình sinh kế mới

Đứng trước thách thức từ biến đổi khí hậu, các chuyên gia cho rằng, thời gian qua, rất nhiều mô hình sinh kế thích ứng mới tại vùng ĐBSCL đã ra đời, như tôm - lúa, du lịch sinh thái dưới tán rừng, nuôi trồng thủy sản sinh thái hay nông nghiệp tuần hoàn. Tuy nhiên, vì sao nhiều mô hình rất hiệu quả nhưng vẫn khó nhân rộng?

Đi tìm lời giải cho câu hỏi trên, TS. Phan Đăng Thắng và các cộng sự đã tiến hành đánh giá khoảng trống đổi mới thích ứng (ARI). Kết quả khảo sát 93 tiểu dự án mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại các địa phương ĐBSCL cho thấy, phần lớn người dân vẫn sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống. Nông dân thiếu hụt dữ liệu quan trắc theo thời gian thực về độ mặn, mực nước hay dịch bệnh để chủ động thích ứng.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (Viện Mekong, Đại học Cần Thơ) còn chỉ ra điểm yếu trong chuỗi giá trị và thị trường. Nhiều mô hình sinh kế làm ra sản phẩm rất tốt nhưng thiếu hợp đồng bao tiêu, thiếu nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu. Thực tế này khiến người sản xuất dễ bị ép giá hoặc chới với khi rủi ro thị trường ập đến.

Cũng theo TS Bình, vốn đầu tư, tín dụng xanh hay năng lực quản lý của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều hạn chế cũng tạo thêm rào cản lớn, khiến các mô hình hay, sản phẩm tốt vẫn khó đi xa.

tp_5.jpg
Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Hoà Hội

Cần tư duy thuận thiên và đổi mới sáng tạo

Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, hay tư duy thuận thiên không có nghĩa cấm đoán, hay để mặc tự nhiên hoang hóa. Điều quan trọng phải tìm ra cách chung sống hài hòa, tôn trọng quy luật của đất, nước và sinh vật tự nhiên.

Theo các chuyên gia, thay vì mạnh ai người đó làm, các hộ dân, hợp tác xã cần liên kết thành các vùng sản xuất lớn, cùng quản lý nguồn nước, chia sẻ ao lắng và xây dựng các vùng đệm sinh thái. Kết hợp giữa kinh nghiệm “nhìn trời, nhìn nước” của cha ông với các ứng dụng công nghệ về cảnh báo, dự báo thời tiết, hạn mặn... để chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh.

giang-luoi.jpg
Người dân mưu sinh trên đồng nước nổi ở thượng nguồn sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, trong liên kết sản xuất, cần tận dụng phụ phẩm của ngành này làm đầu vào cho ngành khác (kinh tế tuần hoàn), như mô hình lúa - cá, phân trùn quế, chế biến sâu các sản phẩm đặc sản dưới tán rừng, phát triển du lịch hoài niệm sinh thái. Từ đó gia tăng giá trị kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

PGS.TS Lâm Thái Hùng - Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh khẳng định, trường luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và bà con nông dân biến tri thức khoa học thành những hành động, mô hình thiết thực.

Kết quả khảo sát các mô hình sinh kế, ý kiến chuyên gia góp phần sàng lọc, lựa chọn những tiểu dự án xứng đáng nhận nguồn lực hỗ trợ. Qua đó giúp sinh kế người dân vùng đất ngập nước không chỉ vượt qua sóng gió trước mắt, còn vươn lên phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm

#ĐBSCL #sinh kế #biến đổi khí hậu #hệ sinh thái #nông nghiệp #bảo vệ môi trường #ứng dụng công nghệ

Cùng chuyên mục

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Với người có thói quen mỗi năm đổi iPhone mới, chương trình Apple Upgrade với hình thức thuê máy có thể giúp giảm khoản tiền phải trả mỗi tháng. 

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Apple đã tung iOS 27.0.1 để sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro khởi động lại. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết sự cố vẫn xuất hiện sau cập nhật.

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

TPO - Ở độ sâu 10-15m dưới mặt nước vịnh Nha Trang, những thành viên nhóm VietDivers lần lượt gỡ từng đoạn dây câu, túi nilon, chai nhựa và những mảng “lưới ma” mắc trong khe đá. Sau hơn 3 giờ lặn, hàng trăm cân rác được đưa lên bờ.

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

TPO - Trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện cá thể vích nặng khoảng 70kg mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa vào bờ chăm sóc tạm thời, ngư dân đã thông báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Bám đồng canh giữ chim trời

Bám đồng canh giữ chim trời

TPO - Mùa chim di cư trở lại cũng là lúc những chiếc lưới, cọc tre, cò xốp, keo dính… xuất hiện dày đặc trên nhiều cánh đồng ở TP. Huế. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cùng công an, biên phòng và chính quyền địa phương liên tục bám đồng, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, giải cứu nhiều chim trời.

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Tàu ngầm không người lái Excalibur do Anh phát triển vừa phóng thành công ngư lôi hạng nặng Mk 48 do Mỹ chế tạo trong cuộc thử nghiệm chung với Hải quân Mỹ, mở ra hướng phát triển vũ khí không người lái dưới nước có khả năng bí mật săn tàu chiến. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ tàu ngầm.

Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

Từ đất phì nhiêu đến nỗi xót xa cồn Hô teo tóp vì sạt lở

TPO - Cồn Hô nằm giữa sông Cổ Chiên, thuộc xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Cồn được phù sa bồi lắng, đất đai màu mỡ, vườn cây quanh năm xanh tốt. Trước đây, cồn rộng hơn 32 ha, tuy nhiên, những năm gần đây, sạt lở khiến ngày càng teo tóp, còn khoảng 25 ha.

Người dân Huế giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Người dân Huế giao nộp nhiều động vật quý hiếm

TPO - Phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào vườn nhà, một hộ dân ở TP. Huế đã chủ động trình báo, giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để bảo vệ. Cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương còn tiếp nhận 1 cá thể rùa đất quý hiếm.

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

Những thứ tưởng bỏ đi, nay thành sản phẩm bán ra thế giới

TPO - Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng đang chọn con đường khởi nghiệp xanh để bắt đầu. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, họ đang biến rác thành tài nguyên, theo đuổi những mô hình sản xuất mới gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Quảng Ninh gỡ lưới, tháo cọc bảo vệ chim di cư

Quảng Ninh gỡ lưới, tháo cọc bảo vệ chim di cư

TPO - Chỉ trong hơn một tuần, lực lượng chức năng tại xã Đường Hoa và đặc khu Cô Tô (TP. Quảng Ninh) đã tháo dỡ hàng trăm mét lưới cùng hàng loạt cọc, sào và thiết bị dẫn dụ dùng để bẫy chim hoang dã.

Cách giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon ở Phú Thọ

Cách giảm phát thải, hướng đến thị trường carbon ở Phú Thọ

TPO - Khi yêu cầu về carbon ngày càng gắn chặt với sản xuất, chuỗi cung ứng và xuất khẩu, Phú Thọ đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải và chuẩn bị cho thị trường carbon. Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường và biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xung quanh vấn đề này.

Hơn 400 năm người Trà Quế giữ đất lành trồng rau sạch

Hơn 400 năm người Trà Quế giữ đất lành trồng rau sạch

TPO - Hơn 400 năm qua, trên vùng đất được bồi đắp bởi phù sa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế, nhiều thế hệ người dân vẫn cần mẫn giữ nghề trồng rau truyền thống. Không chỉ tạo ra những luống rau xanh phục vụ đời sống, người Trà Quế còn gìn giữ cách làm nông nghiệp gần gũi với tự nhiên, tận dụng nguồn hữu cơ tại chỗ, hạn chế hóa chất để bảo vệ đất và môi trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe