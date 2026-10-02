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Pháp luật

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Truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo và mua bán hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân

Tân Châu

TPO - Giả danh bệnh viện, gửi quà tặng kèm mã dự thưởng rồi yêu cầu đóng phí để nhận giải, Trần Quang Đạo cùng 180 bị can bị cáo buộc chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hơn 5.400 người.

Mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân để “săn” mồi

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất truy tố Trần Quang Đạo (SN 1993) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; Trần Tấn Tài về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

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Nghi phạm Trần Quang Đạo. Ảnh: CACC

179 bị can còn lại, gồm các đối tượng giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Quang Đạo thành lập và điều hành 4 doanh nghiệp, cửa hàng tại TPHCM gồm: Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, đồng thời nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật.

Để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ Trần Tấn Tài mua trái phép lượng lớn thông tin cá nhân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài được xác định đã gom mua hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Tài bán lại số dữ liệu này cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Theo cáo trạng, dữ liệu được sử dụng để nhắm đến nhóm người lớn tuổi, thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Giả danh bệnh viện, “bẫy” phí nhận quà

Sau khi có dữ liệu khách hàng, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh. Các đối tượng sử dụng tổng đài gọi điện Internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế.

Nhóm này thông báo khách hàng được tặng “10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí” và chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên. Sau khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để thông báo khách hàng trúng thưởng.

Các giải thưởng được đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng, gồm tivi, tủ lạnh, ghế massage... Để nhận thưởng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản gọi là “phí hoàn thiện hồ sơ”, từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng.

Các đối tượng còn cam kết sẽ hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà hoặc hoàn trả 80% nếu đã mở và sử dụng. Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 39,6 tỷ đồng của 5.418 bị hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ 3.454 bị hại.

Số tiền chiếm đoạt được sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên từ 5,5-8,5 triệu đồng/tháng và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.

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#Bị can Trần Quang Đạo #Lừa đảo #Truy tố #Dữ liệu cá nhân #Lừa người già #Bẩy lừa #Viện Kiểm sát

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