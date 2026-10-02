Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

TPO - Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc bị trộm cắp tài sản, Công an phường Gò Vấp, TPHCM tiến hành truy xét bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản là chiếc xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng. Đối tượng khai trước đó từng thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Công an phường Gò Vấp đã lập hồ sơ vụ việc liên quan Nguyễn Trí Sự (SN 1987, không có nơi cư trú ổn định) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Trí Sự cùng tang vật.

Theo thông tin từ Công an phường Gò Vấp, khoảng 9 giờ ngày 30/9, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị tiếp nhận thông tin về một đối tượng nghi đã trộm cắp tài sản tại số 71 Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp, TPHCM.

Công an phường triển khai xác minh, truy xét. Đến 0 giờ 15 phút ngày 1/10, lực lượng công an mời Nguyễn Trí Sự về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Sự thừa nhận khoảng 1 giờ 30 phút ngày 25/9 đã đi bộ vào khu vực số 71 Nguyễn Văn Lượng, lấy trộm chiếc xe đạp của anh K.N.D. (SN 1982). Chiếc xe trị giá khoảng 4 triệu đồng, đã được công an thu hồi.

Hình ảnh camera ghi lại lúc Sự thực hiện hành vi trộm cắp.

Sự còn khai trước đó đã trộm xe đạp tại chính địa điểm này và một địa điểm khác ở phường Gò Vấp. Khi bị phát hiện, Sự đang chuẩn bị trộm thêm một chiếc xe đạp khác.

Quá trình làm việc, Sự khai có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh ma túy đối với Sự âm tính.

Như vậy từ thông tin ban đầu trên mạng, Công an phường Gò Vấp đã thu hồi tài sản bị mất, đồng thời tiếp tục làm rõ các vụ trộm khác theo lời khai của Sự. Đơn vị đã lập hồ sơ, đề xuất chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.