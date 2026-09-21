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Pháp luật

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Khởi tố hai giám đốc ‘chạy dự án’ rồi lừa đảo hơn 13 tỷ đồng

Nhật Huy

TPO - Công an tỉnh An Giang khởi tố Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn “chạy xin chủ trương đầu tư” để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 bị hại.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong (SN 1976) - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trường và Phong thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo đăng ký. Hai người chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án”, dịch vụ và môi giới giấy tờ nhà, đất.

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Bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường. Ảnh: Ngọc Khuê.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc một số cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư các dự án trên những thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang).

Trường và Phong bàn bạc việc xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án.

Theo thỏa thuận, trước khi ký hợp đồng, Trường gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất cho Phong kiểm tra. Sau khi xem xét, Phong thông báo những thửa đất có thể xin được chủ trương thực hiện dự án.

Tin tưởng những thông tin này, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 người để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trên thực tế Trường và Phong không có khả năng thực hiện các nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Với thủ đoạn trên, hai bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 8 bị hại hơn 13 tỷ đồng, sau đó chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhật Huy
#lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Công an tỉnh An Giang #chạy xin dự án #xin chủ trương đầu tư #chiếm đoạt tài sản #An Giang

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