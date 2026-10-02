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Ủng hộ Việt Nam phục dựng Điện Kính Thiên: Quyết định chưa từng có của Ủy ban Di sản Thế giới

Bình Giang

TPO - Việc khởi công Điện Kính Thiên đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với quyết định ủng hộ Việt Nam phục dựng biểu tượng lịch sử thiêng liêng này.

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Mô hình Điện Kính Thiên sẽ được phục dựng tại Hoàng thành Thăng Long

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cho biết việc khởi công Điện Kính Thiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, là trung tâm quyền lực chính trị liên tục qua 13 thế kỷ của Việt Nam.

Nhờ quá trình nghiên cứu, hợp tác kiên trì, bền bỉ trong suốt 15 năm qua, đặc biệt là trong 3 năm trở lại đây, lần đầu tiên trong lịch sử gần 55 năm thực hiện Công ước Di sản thế giới, Ủy ban Di sản thế giới đã đồng ý thay đổi hiện trạng trong vùng lõi di sản, và năm nay ghi dấu mốc lịch sử với bước tiến mang tính quyết định khi ủng hộ việc phục dựng Điện Kính Thiên.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết trong quá trình này, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành quý báu của UNESCO, các quốc gia thành viên và chuyên gia quốc tế.

Trung tâm Di sản thế giới và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) đã tư vấn tận tình trong quá trình xây dựng hồ sơ. Các thành viên Ủy ban đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học của Việt Nam trong hợp tác, thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị quốc tế, tuân thủ Công ước Di sản thế giới và đóng góp nâng cao giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo và các chuyên gia ICOMOS khẳng định, Hoàng thành Thăng Long có giá trị quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với thế giới, do chưa từng có tiền lệ và gắn với những vấn đề mới liên quan tiến trình phát triển của di sản; cho đây là “kỳ tích” và là đóng góp của Việt Nam, mở ra hướng mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới.

Ông nhấn mạnh đây là hình mẫu hợp tác giữa quốc gia thành viên với UNESCO và cơ quan tư vấn, là điển hình bảo tồn di sản cho các quốc gia khác, là đóng góp của Việt Nam cho nền văn minh nhân loại.

Các đại sứ, đại biểu quốc tế dự hội nghị coi kết quả hợp tác về Hoàng thành Thăng Long là kinh nghiệm quý cần chia sẻ rộng rãi với các quốc gia thành viên.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết, khuyến nghị của Ủy ban và Tầm nhìn của di sản, tăng cường hợp tác với UNESCO, ICOMOS và chuyên gia quốc tế triển khai bảo quản, tu bổ, phục hồi trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và giá trị nổi bật toàn cầu, góp phần tái hiện lịch sử dân tộc, khơi dậy sức mạnh hội tụ hàng nghìn năm và niềm tự hào về cội nguồn.

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Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn. Ảnh: Mofa

Ghi dấu ấn với Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực

Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đã thông qua Văn kiện Hà Nội về di sản và tính xác thực.

Văn kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương pháp luận bảo tồn di sản của khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo nhận định, việc thông qua Văn kiện Hà Nội là cột mốc quan trọng đối với cam kết chung của cộng đồng quốc tế trong thực thi Công ước Di sản thế giới năm 1972.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, sự kiện thể hiện vai trò khởi xướng và năng lực dẫn dắt của Việt Nam.

Không chỉ là nước chủ nhà với vai trò đồng chủ trì hội nghị, Việt Nam còn trực tiếp tham gia định hướng nội dung, định hình chính sách di sản toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị chính sách về tính xác thực gắn trực tiếp với sự kiện bảo tồn cụ thể: Lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên vào sáng 29/9, cùng chuyến khảo sát Tràng An, Tam Chúc.

Các đại biểu không chỉ bàn khái niệm mà còn được trực tiếp chứng kiến cách Việt Nam bảo tồn di sản tại Hoàng thành Thăng Long - điển hình hợp tác, mẫu mực về bảo đảm tính xác thực, nâng cao giá trị nổi bật toàn cầu, giải quyết hiệu quả bài toán cân bằng giữa bảo tồn và phát triển ngay tại di sản.

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#UNESCO #Điện Kính Thiên #Phục dựng Điện Kính Thiên

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