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Đang thổi bụi, một người đàn ông bị xe lu cán tử vong tại chỗ

Nguyễn Tiến

TPO - Một người đàn ông đang cầm máy thổi bụi tại công trình đường D7, phường Thuận Giao, TPHCM thì bị xe lu tông, cán tử vong.

Ngày 2/10, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông bị xe lu cán tử vong trong lúc thi công đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công trải nhựa trên đường D7, thuộc khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Thời điểm này, ông T.M.T. cầm máy thổi bụi làm việc trên mặt đường thì bất ngờ bị xe lu do anh P.H.T. (SN 2001, quê Vĩnh Long) điều khiển tông trúng, cán qua người.

Phát hiện sự việc, các công nhân nhanh chóng hô hoán và hỗ trợ đưa ông T. ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Thuận Giao có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và ghi nhận lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận, khu dân cư Thuận Giao có mật độ dân cư đông, nhiều tuyến đường đang được thi công, thảm nhựa.

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