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Hà Nội: Xén dải phân cách đường Ô Chợ Dừa, tổ chức 6 làn xe từ 9/10

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 9/10, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) theo phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy cho mỗi chiều nhằm giải tỏa áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm an toàn giao thông và đồng bộ năng lực đi lại sau khi tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thông xe kỹ thuật phần tuyến chính.

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Đường Ô Chợ Dừa được mở rộng thêm 5,5m mỗi bên và tổ chức 3 làn xe mỗi chiều nhằm giảm tải ùn tắc.

Theo phương án được phê duyệt, tại đoạn đường kéo dài từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xén dải phân cách cứng ở giữa để mở rộng thêm 5,5m mặt đường cho mỗi bên lưu thông. Sau khi hoàn thành cải tạo, đoạn tuyến này tiếp tục duy trì hoạt động giao thông hai chiều, có dải phân cách cố định ngăn cách ở giữa. Phần lòng đường được mở rộng thêm sẽ thi công đồng bộ với kết cấu mặt đường hiện trạng và khớp nối kỹ thuật với phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Về tổ chức luồng xe, mỗi chiều đường được bố trí 3 làn xe chạy, phân tách bằng vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn hiện hành. Phương án tổ chức giao thông này bắt đầu áp dụng từ ngày 9/10/2026.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực tiếp thi công việc xén dải phân cách, sơn kẻ vạch và bổ sung biển báo giao thông; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển cây xanh cùng các công trình ngầm, nổi trong phạm vi thi công.

Ban Duy tu cũng có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông thuộc Công an thành phố Hà Nội theo dõi tình hình phương tiện đi lại để điều chỉnh thời gian chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận cho phù hợp. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công phải dựng rào chắn, lắp đèn cảnh báo, đặt biển hướng dẫn phân luồng từ xa và cử người hướng dẫn để xe cộ đi lại an toàn, tránh gây ùn ứ.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị bố trí lực lượng điều tiết luồng xe, tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như các nút giao xung quanh. Chính quyền phường Ô Chợ Dừa có trách nhiệm phối hợp phân luồng tại các vị trí quay đầu xe, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng đỗ xe trái phép nhằm giữ thông thoáng mặt đường.

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#Hà Nội #giao thông #Ô Chợ Dừa #mở rộng đường #ùn tắc #điều chỉnh giao thông #cải tạo đường

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